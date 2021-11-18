北加玻璃海灘50年海水沖刷 奇景罕見 加州排名前十

玻璃海灘上的晶瑩玻璃。（蕭愛提供）

北加州 有個玻璃海灘，很多人不相信，海灘上有沙有貝殼，怎麼會全是玻璃呢？為了了解真相，北加 行特別安排去玻璃海灘，證實確實有玻璃，只是大部分都是五顏六色的小塊玻璃，大的早被遊客撿走了，管理海灘的單位，為了保護玻璃海灘的獨特風情，特別三令五申，請遊客不要帶走海灘上的彩色玻璃。

影音來源：蕭愛提供

玻璃海灘在北加州的MacKerricher_State_Park，屬於Fort Bragg市。在海邊懸崖下大部分是礁石，海灘只有小部分，但是在海灘上的確遍布亮晶晶的玻璃。

為什麼會有玻璃呢，其實是個錯誤造成的美麗。在1960年代環保意識還完全沒有，懸崖下滿布黑色礁石的海邊，成了人們的垃圾場，什麼東西都往下丟，包括玻璃瓶、陶瓷罐子。1960年之後，花了很長時間，清光了不能被海水消滅的垃圾，留下玻璃和陶瓷罐。這些東西經海水長期不斷的沖刷，磨掉了稜角，磨光了雜質，變得晶瑩剔透，再經修飾就可以成為美麗的裝飾品，許多人聞名而來撿拾，玻璃海灘變成這個海灘的正式名稱了。

玻璃海灘退潮後形成的小海池，倒印著天空雲彩。（蕭愛提供）

現在雖然已經不易見到大塊的彩色玻璃片，仍然有很多人來此，低頭在海灘尋尋覓覓，希望找到亮晶晶的珍寶。

玻璃海灘遍布礁石。（蕭愛提供）

其實礁石才是這個海灘的主角，各種嶙峋奇形的礁石把海域變得奇形怪狀多變多樣，加上慢慢落入海平線的夕陽，整個海邊份外美麗。紅色的沙漠植物在夕陽下，也格外艷麗，小鎮因為有這個有名的海灘也變得熱鬧。整個加州，玻璃海灘是排名在前十名美麗又獨特的海灘。

礁石海岸還有一個特點，當海水退潮時，海岸邊成了觀察海洋生物的最佳場所，很多人在礁石上跳上跳下，觀看有沒有什麼特殊的海洋生物，這一天正是退潮，大部分的人只是觀看，沒有見到有人捕捉，看來公園管理處樹立的告示牌：「請大家帶走美麗的回憶與照片，不要帶走海灘上任何東西」發揮了作用。

玻璃海灘峭壁上有許多彩色沙漠植物。（蕭愛提供）

Fort Bragg有一條河從陡峭山上流下，到此地轉了好幾彎注入海洋，它名字是諾約河（Noyo），沿著諾約河有許多家海鮮餐廳，網上評價很不錯。諾約河的河水來自深山，水質很好，是當地的飲用水來源。

諾約河流入諾約灣，附近的諾約海灘還有許多值得觀光 的地方，有房車營地及供遊客Shopping 的直銷商店。

Fort Bragg 因為有了玻璃海灘，成了有名的觀光小鎮，假日到此地一遊的遊客非常多。

Glass Beach玻璃海灘小檔案：

38畝地大

在Fort Bragg, Mendocino County, CA

管理單位：加州公園管理局