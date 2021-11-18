洛縣華人聚居城市發生兒子毆打和虐待母親

18日上午9時41分，亞凱迪亞（Arcadia）警局接到報警電話，在東Camino Real道一處民宅發生兒子毆打虐待老人的案件。（檔案圖）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）發生兒子毆打七旬母親案件！18日上午9時41分，亞凱迪亞（Arcadia）警局接到報警電話，在東Camino Real道一處民宅，發生兒子毆打虐待老人的案件，嫌犯在警方前往時還一度和警方對峙。不過後來在未發生事端的情況下，向警方投案。

亞市警察18日一早接到報警電話前往東Camino Real道400號街區，一名71歲的女性長者被兒子反復毆打臉部和頭部，目前受害者被送往當地醫院接受治療，無生命危險。

嫌犯是一名31歲的白人男性，他涉嫌虐待老人，一度並把自己關在家中。當嫌犯在室外時，警方試圖聯繫他讓其自首，但對方拒絕服從警方命令。亞市警局於是在其住所周圍建立警戒線，並疏散附近房屋的居民。 因此Camino Real道的交通一度受到影響，當時封鎖了第四街和第六街之間的Camino Real道。

目前警方仍在調查此案。任何人有有關此事件信息可致電626-574-5151，案件編號2104614。如需匿名提供信息，可撥打800-222-TIPS (8477)，通過下載使用智能手機 Google play 或 App le App Store 上的P3 Tips手機應用程序，或使用網站http://lacimestoppers.org。