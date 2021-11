菲律賓教堂涉嫌強制女性發生性關係 南加又兩人被捕

涉案教堂「Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name」。(谷歌地圖)

兩名洛杉磯 女性嫌犯18日被逮捕,因兩人與一總部在菲律賓的教堂強制女性性交案有關。該教堂的創立人已被指控精心策劃以「終身迫害」威脅少女,和年輕女性與教堂領導發生性關係。

根據聯邦檢察官 辦公室,被捕的兩人分別是教堂負責財務的行政人員,48歲的Bettina Padilla `「Kuki」Roces,以及72歲的法務人員Maria De Leon,她們涉嫌為教堂員工辦理假結婚及移民相關文件。兩人分別在她們位於Reseda和韓國城的家中被捕。

檢方去年對教堂的另三名洛杉磯地區行政人員進行指控,該指控新增了以上兩名女行政人員為被告。涉案教堂名為「Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name」,總部在菲律賓。(KOJC)

根據聯邦檢察官,Roces及De Leon還有另七名被告被指控以謀劃勞工走私罪,即外籍教堂會員通過假簽證進入美國 ,教堂逼迫他們給一個空殼慈善機構捐款。據悉,給空殼慈善機構捐款的錢被用於教堂運行開銷及領導們奢侈的生活。

在檢方之前被法官退回的一份起訴書中,還對包括KOJC領導人、創辦人Apollo Carreon Quiboloy在內的另六人進行指控。Apollo Carreon Quiboloy被稱為「神指定的兒子」(The Appointed Son of God)。據悉,他目前71歲,居住在菲律賓Davao市KOJC大樓中。但他在卡拉巴薩斯(Calabasas)等地也有房產。