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美斥52億 買1000萬份輝瑞新冠口服藥

所有加州成年人現都可預約疫苗加強針

記者邵敏/綜合報導
所有加州成年人現都可預約疫苗加強針。（unsplash.com）
所有加州成年人現都可預約疫苗加強針。（unsplash.com）

加州本週更新了疫苗加強針接種指南及其預約網站，允許所有成年人都可以注射疫苗加強針。截至11月18日（週四），如果接種莫德納（Moderna） 、輝瑞（Pfizer） 疫苗已過去六個月，或者接種嬌生疫苗(J&J)至少兩個月，所有 18 歲及以上的人都可以使用 MyTurn 預約注射加強針。

一旦民眾選擇希望接種加強針，預約網站只會詢問年齡，以及距離最後一次接種已過去多長時間。

此前，當州官員鼓勵民眾接種加強針時，MyTurn 預約網站仍會詢問預約加強針注射的人，是否符合聯邦疾病防治中心（CDC）的資格要求之一，其中包括 65 歲或以上，有基礎疾病，或在高風險環境中工作或生活。這給一些希望接種加強針獲得更多保護的居民造成困惑。

不過加州公共衛生局在11月16日更新了疫苗加強針的指南，澄清說，一旦在上次注射後的適當時間後，所有加州成年人都可以接種加強針。加州預約網站的更新是在州公共衛生局長Tomas Aragon上周致信全州疫苗供應商後進行的，他指出，「不要拒絕任何要求接種加強針的人們，讓民眾自行決定他們的感染風險。」

洛杉磯縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）解釋說，該縣一直讓人們自己決定是否需要接種疫苗加強針，並相信它仍然與CDC保持一致。費若在媒體發布會上說，「我們閱讀了 CDC 的指南，並一直允許個人評估自己的風險，這種風險包括洛縣一些遭受疫情重創的社區，我們看到這些社區仍存在大量感染病例。」

現在，洛縣疫苗網站「建議」18 歲及以上的所有人接種加強針，「強烈建議」65 歲及以上、有潛在健康狀況或在工作、社區中有感染風險的人接種加強針。

天氣變冷，人們聚集在室內的時間變長，同時隨時間推移，疫苗效力也在減弱，即將到來的冬季可能會出現新冠病例激增，面對這些情況，衛生官員一直敦促居民接種加強針。加強針旨在增強對新冠病毒的免疫力，所有疫苗仍能提供強有力的保護，防止住院和死亡。

希望預約疫苗加強針的人可以訪問 MyTurn 查找附近的位置，洛縣居民還可以使用 VaccinateLACounty 查找附近的疫苗接種站點。

疫苗 加州 洛縣

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