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洛杉磯車展恢復舉行 主打節能電動車 有新秀參展

記者啟鉻／洛杉磯報導
韓國現代品牌推出全新概念電動車。（記者啟鉻／攝影）
韓國現代品牌推出全新概念電動車。（記者啟鉻／攝影）

一年一度全球車業盛事-洛杉磯車展（The LA Auto Show），於11月19日至28日在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）舉行，這是繼2020年因疫情取消車展後，重新恢復舉行。本屆車展主打環保節能電動車，同時出現一些新面孔，並可看出亞洲車商在進軍美國電動車市場雄心勃勃，推出全新概念車；比如越南Vinfast品牌電動車首次亮相，頗為吸睛。

南加愛迪生電力公司也開始進軍電動車領域，展出EdisonFuture品牌的兩款電動車。

影音來源：記者啟鉻

洛杉磯車展恢復舉行，參觀者或發現一些名牌車廠並未參加，比如奧迪（Audi）、卡迪拉克（Cadilac）、路特斯（Lotus）、賓士（Mercedes-Benz）及沃爾沃（Volvo，亦稱富豪）等，倒是出現一些主打電動車的新面孔。比如首次參加車展的越南Vinfast品牌電動車，剛宣布在洛杉磯建立總部，表現出在電動車領域進軍美國市場的決心。Vinfast是越南第一個國際品牌製造商，首次亮相就推出兩種電動車型即VFe35和VF e36 。

車展有來自亞洲各國品牌車廠的多個品牌電動車，在美國已深耕多年的韓國品牌「現代」（Hyundai）和KIA (起亞）也不逞多讓，展會上「現代」很活躍，推出全新概念電動車和新款電動車，比如Hyundai SEVEN，KIA的EV9則是一款七人座電動SUV。日本日產（Nissan）也展出一款Ariya牌電動SUV，豐田（Toyota）也展出於2023年正式推出的全電動SUV，速霸陸（Subaru）的Solterra EV於2023年推出，也在展會首次亮相。另外，韓國「現代」公司還展出氫能源車，以及新能源迷你屋。

美國電動車新創公司Fisker也出現在展會，展出Fisker OceanSUV，據稱該公司品牌車價格在市場上具有挑戰性。另一美國電動車廠商Mullen Automotive Inc.，也在展會上推出SUV電動車Mullen FIVE .

值得一提的是南加愛迪生電力公司也開始進軍電動車領域，其品牌EdisonFuture，在展會上舉行發布會，展出兩款電動車EF1-T Pick UpTruck，和EF1-V Delivery Van。

參觀者在現場等待越南國際品牌Vinfast電動車發布會。（記者啟鉻／攝影）
參觀者在現場等待越南國際品牌Vinfast電動車發布會。（記者啟鉻／攝影）
2021年洛杉磯車展於11月19日至11月28日舉行。（記者啟鉻／攝影）
2021年洛杉磯車展於11月19日至11月28日舉行。（記者啟鉻／攝影）

電動車 美國 SUV

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