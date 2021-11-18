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選區重劃影響洛縣華裔權益 兩黨呼籲華裔發聲

記者李雪／洛杉磯報導
2020年人口普查後的重劃選區引起議論。（美聯社）
2020年人口普查後的重劃選區引起議論。（美聯社）

最新一版的重劃選區地圖草案出爐，顯示對華裔社區十分不利。社區組織目前也在集結發聲，兩黨的華裔社區人士都一致呼籲民眾積極發聲，向重劃委員會提供民意。

最先注意到這一重要變動的亞裔權益組織亞美政聯(CAUSE)，過去數日也在努力發動社區。組織創辦人胡澤群表示，這兩天已有30多個社區團體和100多名社區領袖簽署了聯合聲明。民眾也可在亞美政聯的網站causeusa.org上找到連署名單。

胡澤群表示該組織目前也正在監測重劃委員會的公眾意見收集工作。大概因為有大量的公眾意見湧入，該委員會縮短了每個發言人的時間，從而得以開放更多發言時段供公眾註冊。但這些開放時間在16日一早開放後幾分鐘就被搶註而空。亞美政聯搶到了幾個發言機會，他目前不知道亞裔社區中有多少人搶到機會。此外委員會還允許沒有預約的民眾，可以在每天正式的網路會議結束時打電話等待輪到發言，可能會需要等好幾個小時直到晚上。另外，亞美政聯也在努力獲得更多主流媒體曝光，並開展了社交媒體上的宣傳。

民主黨人陳介飛也指出，目前的地圖草案明顯地、刻意地淡化聖蓋博谷華裔社區的政治權力。在過去十年中，亞裔一直是加州增長最快的族群。「而在最新的地圖中，我們的政治權力實際上在削弱是沒道理的，尤其是在我們這一年經歷了持續的反亞裔騷擾和暴力之後」。他表示，這一切都表明我們需要選出真正為我們的利益而戰的領導人和支持組織。

陳介飛因為早先承諾要在2022年參加39區國會議員競選，挑戰金映玉。該草案也或許對他有所影響。但他表示，在線路最終確定之前，現在推測各選區還為時過早。就目前情況而言，他表示，重要的是每個人，尤其是華裔，應通過向重劃委員會專員提交民意，來參與重新劃分的過程。他們正在聽取意見，並將在12月下旬繪製最終地圖，因此仍有時間參與。他鼓勵每個人盡自己的一份力量，以確保被聽到聲音。他表示很高興亞美政聯和胡澤群一直在領導反對該草案地圖的努力，他也對此一直支持。

共和黨人陳祥寧擔憂的是那些被劃到其他選區的華裔社區，例如南邊的38區大多以門戶城市（gateway city）為主，哈岡、羅蘭岡兩個縣屬地，與鑽石吧、核桃市等聖蓋博谷城市顯然與其文化很不同。再者，蒙特利公園市歷來是華裔的政治踏板，這裡走出了許多華裔政治人物。若是把跳板劃分到西裔人口為主的選區，自然是對當地未來產生華裔政治人物會不利。

而對目前在位的趙美心和金映玉，他相信她們都很有經驗，優質的候選人在哪裡都可以出頭，只是新草案會令她們兩人都可能需要搬家，這是對現任者的不尊敬。

陳祥寧表示，劃分選區常有的計謀有兩種，一是把某個族裔的社區全部囊括在一個選區，這樣該族裔的議會席次變少，或者切分該族裔的社區，削弱該族裔力量。雖然華裔選區被切分開也並不總是壞事，理想的情況下說不定華裔的席次變更多。像是20年前西聖谷的州眾議會分區有兩塊，於是北邊有劉璿卿，南邊有趙美心，現在變成一整塊反而造成南加州在州眾議會裡只有周本立一個華人代表。不過目前的草案看來，一些華人城市被劃分到西裔為絕對優勢的區中，對這些城市的華裔候選人確實不利。

共和黨人何美湄表示其實從一開始選人成為重劃委員會成員時，她就有在幕後出力，可是當時所有人選中竟只有一名華裔。最終的委員會中有一名華裔一名日裔，委員會成員她都了解，是可以信任的人，但是至於為什麼現在的結果不是很理想，她分析認為，還是華裔社區從一開始的參與度就不高有關。重劃後的地圖要用十年，所以其他族裔都很關注，只有華人不關心。不過她表示目前這還不是最終版的地圖，她呼籲華裔民眾一定要積極參與公共事務。

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