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加州州大為14所分校學生免費提供iPad套裝設備

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州州大CSUCCESS計劃為學生免費提供蘋果電腦套裝。（CSU）
加州州大CSUCCESS計劃為學生免費提供蘋果電腦套裝。（CSU）

加州州立大學（California State University，CSU）17日宣布，將在春季學期為學生提供免費的 iPad平板電腦和其他技術工具。該項目已擴展到14所校園，包括南加州五個分校。

根據州大系統啟動的「促進公平和學生成功」（CSUCCESS）項目第二階段，14所參與的校園一年級生和新來的轉學生，都有資格要求獲得新的iPad套裝技術工具，包括iPad Air平板電腦、Apple Pencil蘋果鉛筆、Apple Smart Keyboard Folio蘋果智能鍵盤保護套等。此外，學生可以要求免費的 Wi-Fi無線上網熱點設備（hotspot device）。

在 2021年秋季成功啟動的基礎上，CSUCCESS第二階段增加六個校區，包括多明戈山（Dominguez Hills）、富樂頓、長堤、波莫那、聖伯納汀諾和索諾瑪（Sonoma），標誌著州大系統23 所分校中已有 14 所參與。此前第一階段加入的八所分校，包括貝克斯菲爾德、海峽群島（Channel Islands）、弗雷斯諾、洪堡、洛杉磯、海事學院、北嶺和聖馬刁。

加州州立大學總校長卡斯楚（Joseph I. Castro）在聲明中說，「這個重要項目擴大到更多學生受惠，可在來年春季幫助彌合數位（digital）鴻溝，並為新學生建立一個從進大學的第一天起，就開始走向成功的技術基礎旅程。CSUCCESS第一階段深受學生歡迎，該項目表現出色，承諾了我們實現學生成功和教育公平的目標。」

在美國最大、最多樣化的四年制高等教育系統中，該項CSUCCESS 是同類中最大的設備分發計劃。 在第一階段有超過2萬2700 名學生收到電子設備。近一半的CSU大學生獲得了佩爾助學金（Pell Grants），表明他們需求財務援助；近三分之一是他們家庭中第一個攻讀學士學位的人。

洛杉磯州大學生免費獲得平板電腦。（CSULA）
洛杉磯州大學生免費獲得平板電腦。（CSULA）

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