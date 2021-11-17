加州EDD要求失業金領取人提交收入證明 專業人士提建議

EDD要求補充收入證明的電子郵件。（ 記者王珂╱截圖）

一名讀者來電稱，收到加州就業發展局（EDD）的電子郵件，要求上傳收入證明文件，來審查失業金 獲取資格。如果申請人沒有按時提交，則會被要求退還之前領取的失業援助福利 ，甚至還要支付30%的罰款。

電子郵件中稱，即使失業援助福利（PUA）已結束，但根據聯邦規則，仍需提供證明申請人在2020年1月1日至2021年2月28日之間的收入證明，可以是自雇收入，也可以是被雇傭收入，而證明文件在個人的EDD帳戶上傳即可。

值得注意的是，如果被要求提供證明的申請人沒有依照郵件指定的時間前提交，除了須退還之前領取的失業援助福利之外，還需要額外支付30%的罰款。

對這項發展，專業會計師Chunying Niu受訪時說，收入證明可以從稅表、W-2工資單、1099自雇收入證明中選一樣，然後登錄自己的EDD網路帳戶，將資料上傳到指定區域，看EDD是否會認可。

此外她強調三點：1、一定要找到最開始申請失業金時的原始記錄，看看填上去的收入是多少，證明文件中註明的收入和申請失業金的時候填的一致。2、要及時按照郵件要求的時間提交，配合EDD的工作，否則若錯過時間，錢就會被追討回，除了面臨罰款，還會留下不良記錄。3、如果是違規申請的，最好是主動返回錢，並且寫信給EDD說明情況，至少不會交罰款。如果被查出違規申請，就要交罰款。

另外EDD發送郵件以來，微信 群和朋友圈出現了很多代辦，說能幫助領取者解決問題。提醒大家一定要謹慎，根據自身情況先諮詢再交錢，免得花了幾百元之後問題沒有解決，也找不到人。