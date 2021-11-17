南加交通系統感恩節將繁忙 預計11月24日達高峰

LAX預計將會迎來大量客流。（本報檔案照）

機場官員17日表示，在為期兩周的感恩節假期期間，預計將有多達200萬人會通過洛杉磯國際機場 （LAX ）進出，這一數字可能是去年同期的兩倍。南加 的公路交通會在11月24日周三下午和晚上達到高峰，最擁擠的將是5號高速路。

機場官員在聲明中表示，他們預計感恩節假期旅行期從18日開始一直持續到11月30日，將是自2020年初以來最繁忙的客運時段。本月最繁忙的日子預計是11月19日周五和11月28日感恩節後的周日。

LAX官員指出，自11月8日聯邦規則發生變化，允許來自某些國家/地區的已接種疫苗的外國遊客。「與取消限制之前相比，洛杉磯國際機場的國際客運量增加約 6.5%，預計到年底外國旅客人數將增加」，「機場及其合作夥伴已準備好，通過包括生物識別技術在內的其他新技術，來迎接這一增長，以加快進出速度」。

LAX今年的新建議之一是讓乘客在park.flylax.com上預訂停車位。還敦促乘客使用新的LAX經濟停車設施，並提供往返中央航站樓區的專用班車。此外FlyAway 巴士增加了從范奈斯（Van Nuys ）和聯合車站出發的行程。旅客可通過在推特上關注@FlyLAXStats ，提前查看停車位和駕駛時間。

其他旅遊小貼士包括：提前到達並檢查航班狀態，國內航班至少提前兩小時到達，國際航班至少提前三小時到達；現場測試中心提供快速新冠測試，包括位於六號航站樓對面、C通道旁的Tom Bradley國際航站樓內，以及靠近二號航站樓下層/到達層的信息亭；按照聯邦要求，需始終佩戴口罩。

而南加州汽車俱樂部估計，在感恩節周末，厭倦了疫情的洛杉磯人將大量湧入公路和航空公司，預計約有440萬南加居民出行。預計假期旅客人數比去年增加16%。今年將是該地區的感恩節旅行量中，歷史上第二繁忙，僅比2019年感恩節旅行的450萬人低3%。

據汽車俱樂部數據，南加居民感恩節排名前五的目的地為：聖地牙哥、拉斯維加斯、大峽谷、優勝美地和聖塔芭芭拉/中央海岸。而在全國範圍內，由於迪士尼樂園的存在，安那罕有望成為第二大最受歡迎的度假地，將僅次於另一個佛州奧蘭多的迪士尼中心。

在預計超過440萬的南加州遊客在感恩節周末，會有380萬人乘汽車出行，49.4萬人乘飛機出行，7.9萬人將使用其他方式出行，如乘坐公車或遊輪。

據汽車俱樂部的說法，交通分析機構INRIX認為，11月24日周三的下午和晚上將是南加高速公路最繁忙的時間。預計科羅拉多街和Florence街之間的5號高速公路將出現最嚴重的擁堵，車流量比正常水平高出385%。