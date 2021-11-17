南加內陸一餐廳將棄物化為雕塑藝術 民眾慕名前來

河濱市變廢為寶藝術雕塑餐廳。（記者啟鉻／攝影）

南加州華人居民在探訪內陸河濱市（Riverside)中心時，常常對富有傳奇色彩的Mission Inn酒店及年度燈節盛況贊不絕口。這家酒店曾有多位美國 總統和好萊塢明星入住，令人對酒店懷有「高大上」的感覺。不過，在同一條街上，即酒店的西邊千餘米，有一間墨西哥 風味餐廳，創辦者桑切斯（Martin Sanchez）打造了餐廳的雕塑 藝術，吸引很多慕名前來參觀者。最令人印象深刻的是，這些藝術品絕大多數都是利用廢棄物打造，正所謂化腐朽為神奇。

影音來源：記者啟鉻

這間名為「Tio's Tacos Riverside 」的餐廳，已經成為當地非官方地標，獲得不少媒體報導。經過的人會看到餐廳路邊有不少雕塑作品，有恐龍、八爪魚、蝴蝶、銅管樂器，主要利用園藝與雕塑巧妙結合，令人稱奇。而別有洞天的還在其中院落：有彈著樂器高大的牛仔雕塑、印地安人偶、佛像、及各種動物，甚至太空人及登陸艙，還有一架飛機放在餐廳屋頂，其間還能發現車牌上有中文字樣。若走近看，幾乎所有雕塑，都是利用舊的瓶瓶罐罐、舊機械框架打造。雖是老舊物品，但經過藝術家設計整理後，整個院落顯得千姿百態、生機勃勃。

他的餐廳的雕塑用玻璃瓶較多，還有其它各色各樣的罐子，以及貝殼等，具有抗雨性。

設計者桑切斯早年來自墨西哥小城Sahuayo，帶著夢想在1980年代來到美國。那時生活窮困，但憑藉藝術天賦，總是能夠從別人丟棄的廢品中發現藝術靈光，在他看來這些都是寶物，他可以賦予新生命。他起初在靠近路口擺攤銷售橙子，獲得美國綠卡後，他返回墨西哥與未婚妻結婚，並再次返回河濱市定居。1990年，在Mission Inn街上有一間餐廳出租，桑切斯因此開始餐廳生意。

從此之後，桑切斯一邊經營餐廳，一邊收集各種廢棄物，並開始實現兒時夢想，在自家院落開始打造一個雕塑花園。經過多年積累建設，就有了今天布滿雕塑的規模。有人問他，已經完成設想了嗎？55歲的桑切斯回答，等他過世時就完成了。看來他會繼續打造雕塑花園，顯示生命不息，工作不止。

實際上，對於桑切斯在未獲得市府允許情況下，建設雕塑花園遇到不少困難，也有不少人投訴。他說，多次到市議會爭取，最終被獲准。後來河濱藝術博物館還收藏了他一件藝術品，他還為河濱市設計了蝴蝶牆壁，他認為這意味著他已獲得了市府認可。

如今，「Tio's Tacos Riverside 」餐廳在當地很有名氣，成為一些充滿好奇心訪客的打卡地。桑切斯自豪地表示，到了河濱市，在探訪Mission Inn後，不要忘了還有他的Tio's Tacos。地址：: 3948 Mission Inn Avenue, Riverside, CA 92501。電話：951-788-0230。