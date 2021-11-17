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新加坡加密貨幣交易所以7億獲洛市體育館新冠名權

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
氣勢宏偉的體育館Staples Center。 （GettyImages）
氣勢宏偉的體育館Staples Center。 （GettyImages）

新加坡加密貨幣交易所（Cryptocurrency）與美國多個競技場所有者和運營商AEG，16日宣布達成協議，將位於洛杉磯市中心的體育館-史鐵波中心（Staples Center），在未來20年使用新名稱Crypto.com Arena。該貨幣交易所為冠名權支付了逾7億美元，成為體育史上最大的冠名權交易之一。

據洛杉磯時報消息，Staples Center的新標誌將於今年12月25日首次亮相，屆時湖人隊（Lakers）將在主場迎戰布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets），而史鐵波中心的所有標牌都將在 2022 年 6 月之前更換新名稱。該球館也是湖人隊、快艇隊、國王隊和火花隊的主場。

Crypto.com 的首席執行官 Kris Marszalek，希望這個新名字能夠被視為劃時代的標誌。他在香港的家中接受時報越洋電話採訪時說，「在接下來的幾年裡，人們會回顧這一刻，因為這是加密貨幣跨越鴻溝進入主流的時刻。」「這真是AEG團隊的一個絕妙動作，因為下一個十年屬於加密貨幣。這將洛杉磯和這個特殊的場地定位在中心。」

AEG擁有包括國王隊和銀河隊在內的多支運動隊，以及包括 L.A. Live、奧克蘭體育館和倫敦O2競技場在內的場館，也是美國最大的活動發起人之一，以及音樂製作商。該集團首席執行官貝克曼（Dan Beckerman）說，「這有點像是天作之合。Crypto.com 正在尋找最獨特的品牌平台來發表聲明並推廣採用，我們正在尋找一家創新的、有遠見的公司，來幫助我們為體育和娛樂活動的未來制定路線。」

AEG和Crypto.com仍在研究合作夥伴關係將在多大程度上超越名稱，將加密貨幣支付整合到領域和未來在線購買。

民眾將在 LA Live 的競技場入口處看到一個明顯的變化，毗鄰魔術師約翰遜（Magic Johnson）雕像處的3300平方呎場地，將成為專用的 Crypto.com「激活空間」（activation space），為體育或音樂愛好者提供以加密為中心的互動體驗 . Crypto.com 還與湖人隊和國王隊簽約，成為他們的官方加密合作夥伴。

1997年12月，當時蓬勃發展的Staples Inc.斥資1億美元購買了該體育館十年的冠名權。在該競技場綜合體最初開發時，貝克曼擔任AEG的首席財務官，他說，「這個冠名的價值當時還不能確定。當我們出售競技場名稱時，沒有人知道它是什麼，沒有人知道它會是什麼。當時市中心與今天的市中心也大不相同。」

前火箭隊華人球星姚明（中）早年來Staples Center參加比賽。（記者丁曙...
前火箭隊華人球星姚明（中）早年來Staples Center參加比賽。（記者丁曙/攝影）
洛杉磯最著名的體育場館Staples Center。 (GettyImages)
洛杉磯最著名的體育場館Staples Center。 (GettyImages)

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