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南加內陸安大略機場旅客恢復近疫情前水平

安大略訊
安大略機場。（ONT官網下載）
安大略機場。（ONT官網下載）

南加內陸安大略國際機場（ONT）16日發布的資訊，從10月出入機場旅客人數統計，較比2020年同期客運量翻了一倍，幾乎接近新冠肺炎疫情爆發前的水平。說明安大略機場已成為南加旅客為避開繁忙的洛杉磯國際機場（LAX），受旅客青睞的另一種出行選擇。

據安大略機場管理當局統計，10月間有超過49萬4000名旅客通過安大略機場，較比上一年同期增加127%，也只比2019年在實施嚴格避疫規定前的同期少1.95%。10月旅客數量中有48萬1000名國內旅客，比2020年同期增長125%，而國際旅客逾1萬3000人，則增加215%。與2019年同期比較，國內旅客增加0.27%，國際旅客下降46%。

據統計，2021年自1月至10月，機場旅客數量至350萬人，較比2020年同期增加66%，比2019年下降22%。

機場管理委員會成員、聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）表示，南加航空業開始回暖，最突出表現在安大略機場，ONT在同等規模機場中，正經歷疫情大流行中快速恢復時期。隨著國內航空旅行需求增長，航空公司及旅客正表明對ONT能提供安全飛行環境、提供世界一流旅客體驗的信心。

洛杉磯國際機場 南加 疫情

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