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南加內陸一城市因警方執法疏失 以540萬元和解

聖伯納汀諾訊
科爾登市警方。（警方提供）
科爾登市警方。（警方提供）

南加內陸科爾登（Colton）市府近日同意支付540萬元，用於警方誤殺一名未持械的男子家人的賠償金。該男子於五年前，與一名同夥駕駛偷竊車輛被警方追擊並撞擊巡邏車，遭警員擊斃。死者家屬隨後提告，稱警方疏失執法要求賠償。

據稱案發時，警方巡邏車遭嫌犯駕車撞擊後導致一名警員受傷，於是兩名警員開槍射擊，當時駕駛車子的嫌犯Joseph Carter，32歲，遭槍擊受傷，乘車男子Christian Vargas，25歲，死亡。

聯邦法院文件顯示，該協議在調解員幫助下於11月11日達成。代表死者Christian Vargas的妻子Alicia Guzman及三個孩子，提起訴訟的Carl Douglas，在11月15日宣布了和解協議內容及賠償金額。目前科爾登市府尚未就和解協議發表公開評論。

據報導，該案在2016年9月12日午後5時30分發生，當時警方正在追擊一輛失竊車。最終在一所高中前面，位於東 C街900號街區，嫌犯駕車被逼停車後用車撞擊巡邏車。警方試圖拘捕兩名嫌犯，當時兩名嫌犯已經下車舉手服法，但兩名警員開槍射擊，其中嫌犯Carter被擊中手臂和臉部受傷，另一名嫌犯Vargas被擊中頭部死亡。

聖伯納汀諾縣高等法院文件顯示，受傷嫌犯Carter最終認罪，獲刑七年八個月。死者Vargas家屬提起訴訟，表示是警方疏失執法導致Vargas死亡，要求賠償。

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