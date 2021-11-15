今年感恩節禮物很「疫」樣 華人分享好「疫」禮

Jooki Wifi兒童揚聲器很適合作為感恩節禮物送給孩子。（品牌網站）

今年的感恩節禮物趨勢很「疫」樣，人們更側重疫情 相關的衍生產品，比如便攜式過濾器、和家人遠距離通話使用的攝像頭、為兒童準備的兒童專屬音箱，且人們也更注重天然和健康的護膚產品和電器。

華人 劉小姐準備年底去歐洲旅行，她說，長時間旅行戴口罩 很不舒服，最近偶然機會發現了Easy Flow便攜式過濾過濾器，覺得對自己很有用。這個便攜式的過濾器非常輕巧，能連接到任何口罩（N95、KN95、布、外科），提供新鮮的過濾空氣。即使她幾個小時戴口罩也感覺很舒適，不會覺得頭疼、噁心或者疲憊和焦慮。現在使用World折扣碼還能獲得25%折扣，因此她打算多買幾個送給朋友，作為疫情下特別的禮物。

感恩節一定要有孩子的禮物，華人媽媽Tina最近發現Jooki Wifi兒童揚聲器很適合送給孩子，她說，這款藍色的音箱外觀可愛，除了具備藍牙和播放功能，最特別是配有各種動物形狀的儲存卡，把儲存卡插入音箱的凹槽就能播放各種兒童讀書、故事和音樂，而孩子們只需在Jooki 應用程序上點擊，就能開始或停止儲存卡的內容或父母預設的 Spotify 播放列表，對於疫情長時間在家的孩子，絕對能成為孩子最好的夥伴。

節日不能和家人相見的人大有人在，只能通過網路雲端相見。為了更清楚看到家人，華人李先生最近買了一款VAVA 網絡攝像頭。他說，在感恩節無法與家人面對面團聚，這款VAVA全新2k網絡攝像頭虛擬地與家人團聚！網絡攝像頭即插即用，且具有全高清分辨率、頂級噪聲過濾麥克風、精確自動對焦和 360° 頭部，還能將其連接到計算機或電視獲得更大屏幕！

對於女性來說，節假日少不了購買護膚品作為禮物。華人Lily劉疫情後皮膚常過敏，她說，她無意中發現Inna Organic護膚系列很適合自己。這個品牌主打有機植萃成分，減少臉部化學殘留，她最愛植物三重奏（Botanical Trio）的面膜和超舒緩的乳液，另外乳香系列（Frankincense）的爽膚水、面霜和眼霜，用起來都很舒服，不僅滋潤舒緩皮膚，修復肌膚不適，還能軟化老化跡象並保持皮膚彈性。

空氣炸鍋在疫情中給很多家庭和個人帶來烹飪便利。華人主婦許太太推薦Uber空氣炸鍋，她說，這款炸鍋是5Q大，有數字顯示屏、一鍵式控制和八種預設烹飪模式，能煎炸、烘焙和解凍，只需按一下按鈕即可完成感恩節晚餐。最贊的是無需上油，清潔起來輕而易舉，因為它適合洗碗機清洗。