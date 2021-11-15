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加州薪資最高學區總監在南加 年薪逾60萬 僅工作232天

記者啟鉻／綜合報導
安大略－蒙特克萊學區總監哈蒙德。（學區網站）
安大略－蒙特克萊學區總監哈蒙德。（學區網站）

南加內陸聖伯納汀諾縣安大略—蒙特克萊學區（Ontario-Montclair School District）總監，透過一系列黑箱操作福利，連續三年成為加州K-12學區總監中薪資最高管理者，享有福利包括一項允許一年85天病假補貼，而且還以每年額外五天繼續增加，每年有超過60萬元薪酬入袋。

總監哈蒙德（James Hammond）於2021年7月間，用包括病假及正常休假25天總計110天假期，換取16萬7596元額外薪資。2020年，他從累計假期換取額外薪資15萬2360元。他的一年總薪資，包括福利，目前一年逾60萬元，而他的基本薪資幾乎是這個數字一半。

據報導，2021年總監哈蒙德僅需要工作232天，但他獲得每天薪資1523元，總共355天。如果他工作持續至2024年，他每年不斷增加的病假天數，將使他獲得的報酬更多。

安大略—蒙特克萊學區覆蓋聖伯納汀諾縣西邊，總計K-8年級註冊學生1萬9000人，有32所小學和中學。據美國人口普查局統計，該地中等收入家庭在2019年平均收入是6萬5046元。

2019年，總監哈蒙德薪資是56萬1748元，是加州同類規模公立學區總監平均薪資的兩倍多。據哈蒙德薪酬與公共薪酬數據報告羅列薪酬相比較，即使排除特例，他的薪資也超過同等職位學區管理者至少15萬元。

哈蒙德於2010年開始擔任安大略—蒙特克萊學區總監，起初年薪是23萬元，隨後逐漸增至年薪32萬元。

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