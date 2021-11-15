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洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請

記者楊青／綜合報導
小企業租金減免和補助計劃11月17日本周三開始啓動，符合困難資格的小型企業將可獲得最高4萬元的租金減免補助。（記者楊青／攝影）
小企業租金減免和補助計劃11月17日本周三開始啓動，符合困難資格的小型企業將可獲得最高4萬元的租金減免補助。（記者楊青／攝影）

美國救援計劃法案（the American Rescue Plan Act）資助、美國國家發展委員會（National Development Council）與洛杉磯縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）合作管理的「小企業租金減免和補助計劃」（Small Business Rent Relief Grant Project） 11月17日周三開始啓動，符合困難資格的小企業將可獲得最高4萬元的租金補助。

此次小企業租金減免和補助計劃，主要是幫助那些由於疫情影響而在2020年3月4日到期但無力支付租金的小企業，申請須滿足以下標準：在洛杉磯縣的縣屬區（unincorporated areas of Los Angeles County）擁有實體店；每年平均全職員工在九人或以下；年總收入不超過100萬元；能夠證明在 2020 年 3 月 4 日生效的洛杉磯縣新冠（ COVID-19 ）緊急命令期間，至少部分收入在 12 個月內損失至少 25%。每個認爲自己符合條件的企業只能提供一份申請。

這項計畫對位於洛縣縣屬地如哈仙達岡、羅蘭岡的華資小企業，尤其是承租店面的中餐館不無小補，凡符合資格的業者宜做好準備，盡快展開行動，因申請期限只有一周。

洛杉磯縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）對國家發展委員會對困難小企業的這份補助表示歡迎，認爲這些補助將幫助受創的小企業恢復過來。

洛縣委員庫爾（Sheila Kuehl）表示，疫情期間企業應政府要求被迫關門，政府非常感謝小企業為保護社區做出的犧牲，現在，希望通過小企業租金減免補助金支持他們恢復元氣，希望符合條件的小企業趕緊申請。

政府相關部門將從2021年11月17日（星期三）上午8點開始接受申請，並持續到2021年11月24日（星期三）下午5點，前後一周。要申請或獲取更多信息，可訪問 https://ndconline.org/small-business-lending/california/lacsbrr/ 或致電 (626) 210-4500。有關小型企業租金減免補助項目的問題可發送至 [email protected]

租金 洛杉磯 美國

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