我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

前白宮資深顧問巴農向聯邦調查局自首

94歲演員盧燕儀態萬千 皮膚白皙光澤 原來這樣養生

記者邵敏／洛杉磯報導
94歲演員盧燕分享養生之道：看淡萬事、快樂不閒著。（盧燕提供）
94歲演員盧燕分享養生之道：看淡萬事、快樂不閒著。（盧燕提供）

著名華裔演員盧燕雖已94歲高齡，仍一直活躍大屏幕，最近她又推出主演的新片《吳奶奶的逃跑計畫》。無論屏幕上，還是現實生活中的盧燕，看上去都是儀態萬千，比實際年齡年輕十多歲。盧燕說自己的養生之道非常簡單，就是每天保持快樂的心情，看淡萬事，但盡量找事做，不要閒著。

盧燕說，到了她的年紀，不會再為一些無謂的事傷神，最重要的就是快樂。她還說，人生每個階段都要有追求和目標，這樣才會精神飽滿，「我每天都向目標靠近，如果沒有實現，那就說明自己不夠用功，但也不必為此難過，繼續努力就好。」

盧燕有一個堅持了幾十年的愛好，每天吊嗓子，唱京劇、崑曲，從不間斷，她是梅蘭芳的義女，少年時曾受梅先生親身指導。她說，舞台上的演員需要把聲音傳到每一位觀眾耳中，雖然現在電子技術可以彌補聲音的不足，但吊嗓子是基本功，不能廢棄，「我要始終保持最好的狀態，準備下一次上舞台。」

關於飲食，盧燕吃得非常簡單，但會保證足夠的營養，蔬菜、肉類，魚類換著吃，「我的晚飯更簡單，喝一碗粥，小米、雜糧、豆類等煮在一起的五穀粥。」除了簡單飲食外，她的生活作息非常規律，每天晚上10時睡覺，早上5時起床，白天通常會休息兩小時。

同時盧燕每天都會適當運動、用腦，她說人老了，不能讓自己的身體、腦子生鏽，一定要多動多用。她還努力學習使用各種電子設備，經常樂呵呵地說，「我太笨了，都不會用。」

即便已是94歲高齡，盧燕的皮膚一直白皙光澤，人因此也顯得年輕。問及皮膚保養之道，她說從來都只用最簡單的雪花膏，保持皮膚濕潤就好，「我不用聞上去有香味的護膚品，只用最簡單的，朋友從北京協和醫院帶過來的潤膚霜就可以了。」

疫情一年多，盧燕一直待在家裡，不跟人接觸，新作《吳奶奶的逃跑計畫》11月初上映之際，是盧燕近兩年來第一次出門，「為了這部電影的首映，我特意打了第三針疫苗，就是要把自己武裝好，避免跟外人接觸時帶來的感染風險。」

雖因疫情不出門，但盧燕一直沒有閒著，「拍戲是沒有辦法了，本來有部戲請我演，但因為疫情無法正常拍攝，我就在家中為迪士尼動畫做配音，大家一起在視頻會議上完成錄音工作。」

疫情 北京 迪士尼

上一則

分分鐘做好菜／10道菜餚任您學 獨家秘籍莫錯過

下一則

洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請

延伸閱讀

94歲盧燕新作「吳奶奶逃跑計畫」 將參加台灣金馬獎

94歲盧燕新作「吳奶奶逃跑計畫」 將參加台灣金馬獎
盧燕活躍銀幕 3獲金馬獎

盧燕活躍銀幕 3獲金馬獎
老孫頭（上）

老孫頭（上）
94歲盧燕新作「吳奶奶的逃跑計劃」 斬獲各大影節獎項

94歲盧燕新作「吳奶奶的逃跑計劃」 斬獲各大影節獎項
風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記

風光背後…直擊中國帶貨主播求生日記
女主播跨境賣衣 英文語速起飛 靠肢體笑容征服洋人買家

女主播跨境賣衣 英文語速起飛 靠肢體笑容征服洋人買家

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
美籍華人探望病重母親，稱回國如西天取經要一關關過。（unsplash.com）

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

2021-11-08 13:44
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援
圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首