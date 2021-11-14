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洛市司機涉嫌撞倒警員逃跑 兩執法單位輪流追車未果

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市警方呼籲公眾協尋駕車逃跑嫌犯。（警方提供）
洛杉磯市警方呼籲公眾協尋駕車逃跑嫌犯。（警方提供）

南加洛杉磯市警局（LAPD）警員24日在奧林匹克轄區（Olympic division）攔撿一輛可疑SUV車時，遭駕駛企圖兩次撞倒他，隨後嫌犯高速駕車逃脫。警方追趕。一直追擊至一棟民宅，嫌犯逃脫警方追捕。警方目前通緝嫌犯，並呼籲公眾協尋。

警方表示，案件起自洛杉磯銀湖（Silverlake）社區，一名男子駕駛白色ChevySUV，形跡可疑，遭到巡邏警員攔截。可疑男子企圖逃脫，並駕駛SUV兩次碾壓警員未遂。嫌犯駕車向東逃跑，警方隨後追擊。

警方說，嫌犯駕駛的SUV，登記車主在聖伯納汀諾縣利維多市，似乎並非偷竊的車輛。嫌犯慌不擇路，駕車高速經過鑽石吧、西柯汶那、拉朋地、阿蘇薩等地，有時走街路，還在210號公路疾馳。最終加州公路巡警局替換警方追趕。經過幾個小時追擊，嫌犯到達縣屬地South San Jose Hills一棟民宅，位於Doverdale街和Richford路交匯處，在Doverdale街400號街區。

嫌犯棄車後，步行進入住宅後不久，警方看到有三人從住宅離開，包括一名抱著寵物犬的年輕女孩，還有一名年輕女性以及一名男子。警方表示，尚不清楚嫌犯是否與這三人熟悉。嫌犯下落不明。警方希望公眾協尋嫌犯。

SUV 洛杉磯 加州

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