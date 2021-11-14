我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

#彭帥在哪裡 控遭性侵後失聯逾10天 女網聲援

華人戶外運動達人樣樣都行 也很有生意眼光

記者啟鉻／洛杉磯報導
戶外運動達人汪志毅。（記者啟鉻／攝影）
戶外運動達人汪志毅。（記者啟鉻／攝影）

在熱愛戶外運動方面，華裔汪志毅（Jerry Wong）可稱得上是一位「戶外運動達人」。他不僅高爾夫球打得出色，現擔任一家高爾夫球學校教練，在台灣讀小學時學習棒球，到美讀高中時是網球、羽毛球校隊成員，曾騎腳踏車與夥伴們兩次環遊台灣島，還喜歡釣魚，時常駕駛自家釣魚船出海。他現在正在學習駕駛小型飛機，準備傲遊藍天。他說，還有一個冒險計畫，就是駕駛帆船獨自一人從洛杉磯駛往夏威夷。

影音來源：汪志毅提供╱記者啟鉻後製

汪志毅來自台灣，非常喜歡戶外運動。他說，在台灣讀書時，學習壓力很大，他曾經看見有人在教室外搬磚，可他在教室裡聽著老師講課實在無趣，就想寧可到室外搬磚，也不喜歡在教室讀書。於是凡是戶外運動，他都感興趣，而且身體素質超好，無論哪項體育運動，他一學就會，很快超出同伴，成績出類拔萃。他說，或許父母都喜歡運動，如今父母年逾八旬，仍然精神矍鑠腿腳靈活。

為了希望躲避台灣學校學習壓力，汪志毅在將要讀高中時，有了一個大膽的決定，美國學生沒有壓力，到美國留學讀高中。於是，他在15歲時，獨自一人背上行囊來到美國開始小留學生學習生活。他相繼在聖地牙哥、舊金山讀高中，他的體育天賦也得到發揮，成為校隊羽毛球、網球運動員，雖然沒有什麼驕人比賽成績，但玩得很開心。高中畢業後考入富樂頓州大，就讀國際貿易專業。

汪志毅有著超出常人的體育天賦，也有生意眼光。他看好食品行業前景，就讀大學時就開始投資創辦自己食品公司，他之所以選擇國際貿易專業，也與經營自己公司有關。如今公司愈來愈好，在洛杉磯和休士頓分別有兩個分公司，由太太打理。他有兩個女兒，均就讀UCLA經濟學專業，姐妹倆也會參與公司經營和管理。不過，即使有了自己公司，汪志毅仍不忘自己喜歡的戶外運動，樂此不疲。

在富樂頓州大就讀時，汪志毅開始專注高爾夫球運動，於是自修高球運動知識，並找教練實踐。由於他的體育天賦，很快對這項運動全面掌握，並參與一次業餘選手比賽，打出65桿的好成績。有教練評論他業餘選手，打出專業水平。他認為，自己除了身體素質好，觀察力、模仿力也特強。

自2006年開始，汪志毅陸續購買了釣魚船、遊艇，每年都會與家人出海釣魚20餘次，時常滿載而歸。有時在海上過夜，他說很喜歡躺在船艙裡，船隨著波浪起伏的感覺。他也希望有一天，駕駛一艘帆船，從洛杉磯行駛到夏威夷，用時三周，行程超過3000英里，挑戰在沒有任何外界聯絡情況下，獨自到達夏威夷島。他會在沒有干擾環境中，讓自己心沉靜下來，過程中一定會有很多感悟。

汪志毅還有一個愛好，就是騎重機車，但他說，有過幾次，但不是經常。還有就是開飛機，他目前正在學習小型飛機駕駛，希望盡快完成申領飛行執照，能夠帶著高球學生去全美比賽，或者退休後駕駛飛機到全美各地觀光旅行。

台灣 釣魚 美國

上一則

94歲盧燕新作「吳奶奶的逃跑計劃」 斬獲各大影節獎項

下一則

洛市司機涉嫌撞倒警員逃跑 兩執法單位輪流追車未果

延伸閱讀

宏都拉斯總統葉南德茲 14日結束行程搭機離台

宏都拉斯總統葉南德茲 14日結束行程搭機離台
南加出現「秋老虎」 有兩地氣溫全美最高

南加出現「秋老虎」 有兩地氣溫全美最高
居家避疫易焦慮抑鬱 宜運動勿久坐

居家避疫易焦慮抑鬱 宜運動勿久坐
自閉症孩童慈善籌款會 全社會一起來幫助

自閉症孩童慈善籌款會 全社會一起來幫助
招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利

招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利
招生舞弊案前南加大體育主管認罪 吐出賄款30萬

招生舞弊案前南加大體育主管認罪 吐出賄款30萬

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」