94歲盧燕新作「吳奶奶的逃跑計劃」 斬獲各大影節獎項

盧燕入戲非常快，只要攝影機一開，她就能瞬間神奇地進入角色。（遲安娜提供）

華裔知名影星盧燕，最近推出她主演的新作《吳奶奶的逃跑計劃》（The Disappearance of Mrs. Wu），憑藉此片，94歲高齡的盧燕已斬獲美國 各大電影 節獎項。 11月27日，本片將以「官方選片」參展台灣金馬獎；金馬獎訂台灣時間11月27日舉行。

電影講述祖孫三代女人的故事。盧燕主演的吳奶奶與兒女相聚老人院，慶祝88歲大壽，看似享受天倫之樂，但她卻不領情，甚至口出惡言。原來吳奶奶一心想回到當初移民美國的居住地加州，卻被女兒拒絕，於是祖母與18歲的孫女密謀了一場逃跑計劃。

一段追尋自我的旅程由此展開，同時也解開隱蔽許久的家族秘密。這是一部溫情動人的公路電影，看似矛盾衝突，實際又充滿了愛、寬恕與理解。

《吳奶奶的逃跑計劃》於8月製作完成，現已斬獲電影節各大獎項，盧燕在Bentonville Film Festival中獲得「See It Be It」獎；在洛杉磯亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival）中，盧燕獲得「藝術成就獎」；亞洲國際電影節（Asian World Film Festival）還舉辦專場活動，向從影65年的盧燕特別致敬。

盧燕說，這是一部關於華裔美國家庭的故事，外婆和母親之間有誤會，母親與女兒之間也有隔閡，但通過祖孫三代的努力，最終回到和諧的家庭，「母女可能會因為意見不同產生誤會，但彼此的愛是任何其他感情都無法替代的。」

編劇、導演遲安娜（Anna Chi）表示，「世界上最複雜的關係就是母女關係，明明彼此深愛，卻又不知如何表達，每天都在鬥爭中度過。」電影中，外婆、母親兩代人都出生在中國，後移民美國，仍保留著傳統的中國觀念，女兒則出生在美國，三代人之間存在看似不可調解的代溝和矛盾。通過三個女人的故事，傳統文化和現代文化，東西方文化的差異、衝突一一展現。

《吳奶奶的逃跑計劃》於2019年在北加州卡梅爾（Carmel）小鎮拍攝，當時盧燕已經92歲，但她說工作中的自己一直是最快樂的，「因為這是我非常熱愛的工作，就不覺得累，任何時候只要劇組需要，我都盡力配合。我也不覺得自己了不起，就要別人就著我，拍戲一定要大家合作，根據當時具體情況，盡最大努力拍好每段戲。」

拍攝期間，劇組幕前幕後的人都被盧燕的敬業精神感動，攝影 師感慨，他合作過各個年齡層的演員，「29歲的演員也沒有像92歲的盧燕那樣全身心投入工作。」

導演遲安娜說，盧燕入戲非常快，只要攝影機一開，她就能瞬間神奇地進入角色，「不管周圍發生任何情況，攝影機故障也好，哪怕打雷下雨著火，都不會干擾她，只要我不說停，她就一直在戲中，從不出戲。作為演員，我覺得她這一點太了不起了。」

遲安娜還提到，盧燕的眼睛特別有戲，她會用眼睛抓住對戲的演員，創造一個氛圍，幫助其他演員入戲，「而且她又十分謙虛，每次拍完一條都會說再拍一條吧，她覺得演得不夠好，其實我已經很滿意了，但她如此精益求精。我非常幸運能與盧燕合作。 」