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自閉症孩童慈善籌款會 全社會一起來幫助

記者楊青／工業市報導
趙美心（右三）表彰關愛自閉症兒童團體的代表和義工。（記者楊青／攝影）
趙美心（右三）表彰關愛自閉症兒童團體的代表和義工。（記者楊青／攝影）

關愛自閉症孩子富蘭克林基金會13日舉辦年度慈善籌款餐會，為自閉症兒童以及即將開拍的自閉症兒童紀錄片籌款。富蘭克林基金會會長赫景秀表示，撫養一個自閉症孩子需要付出的精力，相當於撫養十個健康的孩子，希望全社會一起來幫助自閉症孩子，與自閉症家庭一起分擔壓力。

當天在羅蘭岡四季廣場的籌款晚會， 得到了中國駐洛杉磯總領館，美國國會議員趙美心，加州眾議員、巴沙迪納市長Chris Holden、聖蓋博市長廖欽和等人的大力支持，Nexpoint Vinebrook Homes、YTX東方文化投資集團（美國）、新力國際教育集團、優格教育爾灣藝術中心都給予大力支持。

中國駐洛杉磯領事館僑務領事何明代表中領館對慈善籌款晚會表示祝賀，他說，富蘭克林基金會多年來堅持不懈為自閉症兒童提供關愛和幫助令人感動，希望籌款順利，孩子們健康成長。

聯邦眾議員趙美心贊揚富蘭克林基金會多年來義工團隊不斷擴大，為自閉症孩子和他們的家庭給與有力支持和幫助，她希望更多的人慷慨解囊，幫助計劃在明年開機的自閉症兒童紀錄片，讓更多人瞭解自閉症的孩子和他們的需要，以及自閉症孩子家庭所面臨的困難。

歷經十多年的艱辛將自閉症兒子培養成大學生的媒體人赫景秀，十年前創辦富蘭克林基金會。她回憶說，1997年她剛到美國不久，認識了一位當時50多歲但已白髮蒼蒼的婦人，後來才知道，她就是洛杉磯華裔殘障協會的創辦人，為華人殘障人士做了很多好事。她說，當有一天自己老去時，能夠給社會和後來人留下什麽，是她反復考慮的問題。希望更多人和她一起，幫助自閉症的孩子和他們的家人。

為自閉症兒童慈善籌款晚會今年的主題是「讓世界聽見我們的聲音」。赫景秀表示，過去十年，富蘭克林基金會做了一些幫助自閉症孩子們的工作。但是，基金會的力量還是太薄弱了，所以希望社會的支持、理解和包容。因此，計劃明年拍攝一個記錄片，將自閉症孩子和他們家庭的故事拍攝下來告訴人們，從而得到更多的理解和支持。

包括亞凱迪亞華人協會、GensBox等十多個組織和機構贊助了籌款晚會，他們捐出各種藝術品和古董參加拍賣，為自閉症孩子籌款。

關愛自閉症孩子富蘭克林基金會13日舉辦慈善籌款餐會，為自閉症兒童以及即將開拍的自...
關愛自閉症孩子富蘭克林基金會13日舉辦慈善籌款餐會，為自閉症兒童以及即將開拍的自閉症兒童紀錄片籌款。（記者楊青／攝影）
富蘭克林基金會創辦人赫景秀（右）及基金會榮譽理事Aoi（左至右）、海亞蘭、苗五月...
富蘭克林基金會創辦人赫景秀（右）及基金會榮譽理事Aoi（左至右）、海亞蘭、苗五月。（記者楊青／攝影）

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