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焚風勁吹 南加州本週末炎熱乾燥

編譯組／綜合報導
本週末及下周一，南加州地區氣候炎熱乾燥。（GettyImages）
本週末及下周一，南加州地區氣候炎熱乾燥。（GettyImages）

受到聖塔安納（Santa Ana）焚風影響，週末和週一南加州地區持續炎熱、乾燥，氣溫比正常高出約12度至18度，部分地區氣溫將高達90多度至15日。

奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家西拉德（Joe Sirard）表示，乾燥的天氣，主要是因上層高壓脊與東北離岸氣流相結合所造成，這種氣流使暖空氣保持在大氣層較低的區域，「會導致山下和海岸溫度升高」，「沒有海風的情況下，即使在海灘地區，氣溫也相當暖和。」

13日氣溫較12日涼爽幾度，當時該地區氣溫創歷史新高，而蘭卡斯特（Lancaster）和棕櫚谷（Palmdale）氣溫，13日仍創紀錄。

風速會於13日減弱，最高陣風為每小時15哩至25裡，聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）每小時風速可達30哩至50哩。

國家氣象局表示，14日（週日）與15日（週一）仍將持續高溫，大多數地方氣溫為80多度，山谷地區約90多度，預計16日（週二）才可望降溫。

濕度方面，14日起也將下降，部分地區可能降至20%至個位數。國家氣象局針對部分山谷和山區發布山火天氣警告。「若人們做出可能引起火花的事將十分危險」。西拉德說，「天氣乾燥容易燃燒，即使風速較小，火也可能隨乾燥的燃料迅速蔓延。」他預計16日上午開始出現雲層，氣溫將回歸正常。

這波高溫，包括卡馬里洛（Camarillo）、長堤、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和棕櫚谷機場，與洛杉磯加大等地區，溫度都於13日創下紀錄。

西拉德說，儘管由於異常的上層高壓，出現了不合時宜的高溫，但每年這時候也是聖塔安納焚風最常見之時，高溫乾燥情況仍屬典型南加州氣候狀態。

高溫 加州 南加

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