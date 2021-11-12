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亞裔名人堂2021年十位入選者頒獎禮

記者張宏／新港灘報導
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）2021年度十大入選者頒獎典禮，現場冠蓋雲集，（左起）亞裔名人堂CEO謝明錦、日裔演員Ren Hanami、2021年亞裔名人堂大使，芝加哥樂隊創始鼓手塞拉芬 (Danny Seraphine) 、關家倩（Nancy Kwan）和丈夫。（主辦方提供）
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）2021年度十大入選者頒獎典禮，現場冠蓋雲集，（左起）亞裔名人堂CEO謝明錦、日裔演員Ren Hanami、2021年亞裔名人堂大使，芝加哥樂隊創始鼓手塞拉芬 (Danny Seraphine) 、關家倩（Nancy Kwan）和丈夫。（主辦方提供）

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前新港灘舉辦2021年度亞洲名人堂十大入選者頒獎典禮，現場冠蓋雲集，年度入選者關家倩（Nancy Kwan）、日裔演員Ren Hanami和華裔科學家廖敏妃的父親、2021年亞裔名人堂大使，芝加哥樂隊創始鼓手丹尼·塞拉芬 (Danny Seraphine) 等人出席。

活動選擇在新港灘的一家酒莊餐廳舉行，現場特別安排捏面人和書畫展示等充滿著中國風情的表演，讓來賓體驗亞洲文化。亞裔名人堂CEO謝明錦表示，亞裔名人堂成立於2004年，以促進亞裔卓越、公平和跨文化的全球敘事為宗旨，名人堂的計劃是提高公眾對亞裔在亞洲以外國家出色表現的認知。每年名人堂都會評選出10名來自不同領域的傑出亞裔代表。今年10名入選者包括出生於香港的電影演員關家倩及新入選的日裔夏威夷女演員Ren Hanami，還有華裔神經外科專家，開創腦癌疫苗先河的廖敏妃博士等人也是年度入選者。

她表示，希望借助各種提升亞裔形象和權力的活動，重塑亞裔在主流心目中的印象，擺脫亞裔傳統刻板印象。

華人企業家Noel Lee、鋼琴家 Ed Roth（The Eagles 的 Joe Walsh）、St.John創始人Marie Gray和她的女兒Kelly Gray、華人慈善家，亞裔名人堂創始理事Lily Liu等人也參加了活動。現場還安排有名人明星親筆簽名和贈品的拍賣以及鑽石吊墜抽獎，當天銷售的10%用於支持反亞裔仇恨。

現場安排的捏面人和書畫展等宣揚中華文化，讓來賓們體驗亞裔文化。（記者張宏／攝影）
現場安排的捏面人和書畫展等宣揚中華文化，讓來賓們體驗亞裔文化。（記者張宏／攝影）
現場安排肖像畫等各種互動環節。（記者張宏／攝影）
現場安排肖像畫等各種互動環節。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂CEO謝明錦和華人企業家Noel Lee。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂CEO謝明錦和華人企業家Noel Lee。（記者張宏／攝影）
現場特別安排捏面人和書畫展示等充滿著中國風情的表演，讓來賓體會亞裔文化。（記者張...
現場特別安排捏面人和書畫展示等充滿著中國風情的表演，讓來賓體會亞裔文化。（記者張宏／攝影）

亞裔 日裔 華人

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