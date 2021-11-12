南加僑界獻花紀念國父孫中山誕辰155周年

羅省中華會館暨南加州各僑團紀念國父孫中山誕辰獻花紀念儀式12日在華埠中山廣場舉行，羅省中華會館四大首長、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境及洛僑文教中心主任張皓鈞和各僑團代表向中山銅像獻花致敬。（記者楊青／攝影）

南加州 僑界紀念國父孫中山誕辰獻花儀式12日在華埠中山廣場舉行，羅省中華會館及中華民國駐洛杉磯外交機構代表、傳統僑社、越柬寮僑團、新僑代表，分別向國父銅像獻花致敬。

上午11時獻花紀念儀式在美國國歌、中華民國國歌聲中開始，羅省中華會館主席廖美華、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境及洛僑文教中心主任張皓鈞等，首先向國父銅像獻花及行三鞠躬禮。南加 州大專聯合校友會、全美台灣同鄉聯誼會、南加州台灣會館、加州台灣同鄉聯誼會以及越柬寮代表，隨後向國父銅像致敬，儀式莊嚴隆重。

12日為國父孫中山155歲冥誕，羅省中華會館暨南加州全僑舉辦獻花紀念儀式。國父的理想也體現在南加全僑對於自由民主的堅持。國父當年奔走革命，曾經四度訪洛，得到羅省僑胞的大力協助，海外僑胞並一路堅持實踐國父自由民主理念，支持中華民國臺灣，守護得來不易的自由民主。當天的活動在全體合唱國父紀念歌聲中圓滿結束。

羅省華埠舉辦紀念國父孫中山先生誕辰獻花儀式已有數十年歷史。羅省中華會館前主席、中國國民黨 美西支部常委張自豪表示，40年前他和家人從澳門移民來美，第一次參加國父誕辰獻花紀念儀式的場景，至今歷歷在目。他表示，作爲中華民國和中國國民黨的締造者，孫中山先生11月12誕辰日和3月12逝世日，僑胞們多年來分別以獻花和植樹的方式來紀念，其重要性和雙十國慶無差。

据瞭解，南加州地區國民黨員人數多達數千，僅國民黨美西支部黨員就有近800人。