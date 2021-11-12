長榮航空朝向2050年淨零碳排放目標前進

長榮航空重視氣候變遷 朝向2050年淨零碳排放目標前進。（長榮航空）

2021亞太航空公司協會(AAPA)第65屆年會12日以線上視訊方式舉行，今年由該協會與長榮 航空共同主辦，長榮航空總經理孫嘉明擔任主席。會議討論重啟旅遊協議及航空業有序復甦議題，同時也呼應全球對於氣候行動的共識，重申航空業於2050年達成淨零碳排放的目標，致力追求永續發展。長榮航空響應對於氣候變化的重視，並於會議上揭示達成「2050年淨零碳排放」的決心。

近日在英國 召開的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)中，各國領袖對不同的氣候議題取得共識，並討論如何實現減排溫室氣體，達成淨零碳排放的目標。國際航空運輸協會(IATA)於10月初舉辦的第 77 屆年會中，也達成全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的決議。長榮航空於日前公司內部企業永續委員會會議中，也積極響應世界組織，重新調整了永續委員會架構，啟動了相關的規劃，積極朝向目標前進。

長榮航空總經理孫嘉明表示：航空產業支撐全球3.5兆美元的全球經貿活動及提供了8800萬個工作機會，致力於減少碳排放以追求永續發展，極需要各國政府支持永續航空燃油使用，投入替代能源研究及相關生產設施的建置，以及航空業者共同採用國際民航組織(ICAO)的標準和建議措施，以確保國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)完整性，一起為減緩地球暖化而努力。

長榮航空多年來積極導入各項節能措施，包括引進高環保效益的777、787機隊；使用電子飛行資料包取代原有的紙本文件、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能。2020年長榮航空的主要節油措施節省量為13,218噸，共計減少41,636噸的碳排放。

此外，長榮航空也是台灣 第一家推出「綠旅行」碳抵銷計劃的航空公司，於2017年建立專屬網站供全世界旅客抵銷航程中所產生的二氧化碳，旅客可依搭乘艙等、航程距離及同行人數計算旅程中所排放的二氧化碳量，選擇支付等值金額或自訂其他金額，來支持英國氣候管理與永續發展專家ClimateCare所資助的國際碳減量計畫，一起攜手保護地球。

長榮航空以「長榮揚翼、節能領航、追求效益、環保先行」為公司之環境及能源願景，並透過各項管理系統的建立與推行，落實在每一個營運環節中。同時也將密切關注國內政策與全球各項氣候行動指標，建立溫室氣體排放減緩的階段性規劃作為，也期盼航空業界及政府、油商，為永續航空燃料普及與航機創新科技建立明確的實踐方向，創造永續的環境與未來。