華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

南加州 華裔少女韓宜文（Lauryn Ham）7日在園林女子籃球比賽（Garden Grove girls' basketball game）中，突遭對方一名球員揮出重拳擊倒並致腦震盪，視頻在上網後引起眾怒。該施暴女的父親本傑明（Corey Benjamin）也是前 NBA 球員，12日發表聲明向受害者及其家人道歉，他表示「對我女兒的行為感到震驚和失望」。

本傑明是南加 州人，從 1998 年到 2001 年在芝加哥公牛隊效力，並在亞特蘭大 老鷹隊短暫效力過。 他還效力於歐洲和亞洲的國際球隊。本傑明在聲明中說，對於在青少年籃球比賽中被他的女兒打了一拳的年輕女士，「我真誠地向你道歉，我祈禱你的身心得到徹底康復。對於受害者的家長，我對你們的女兒的遭遇深表歉意和遺憾，因為不該發生這樣的事情。」

最後，他向所有因他的女兒和他的妻子的行為，受到影響和傷害的人們道歉。他表示，「作為父親，我對女兒的行為感到震驚和失望，因為這並不反映我們家庭的價值觀和標準，也沒有體現籃球比賽的價值觀、性格和體育精神。我的女兒犯了一個錯誤，她需要改正。我致力於為我的女兒提供她可能需要的任何幫助，並要求她對自己的行為負責。」

在本傑明發表道歉聲明的同時，又流露出一些視頻記錄了早些時候發生在他的女兒身上的類似事件。視頻顯示，該女在2021 年 9 月 12 日的一場比賽中，她向場上攔截她的球員猛擊一拳，然後又在混亂爆發時追趕另一名試圖將她拉開的球員。該起事件發生在卡森（Carson）舉行的一場比賽中。