河濱夫婦被捕 涉嫌喂幼兒芬太尼致死

河濱縣年輕夫婦為15個月大的幼兒服用過量芬太尼致死被捕。（KTLA）

南加州 河濱縣一對年輕夫婦，涉嫌為他們的年僅15個月的幼兒服用過量的芬太尼止痛藥，導致其死亡，兩名嫌犯被控謀殺被捕。

這對夫婦現被關在河濱Robert Presley拘押中心。男嫌莫特卡夫（Metcalf）22歲，不得保釋；女嫌阿庫娜（Acuna）20歲，保釋金100萬元。

據河濱縣高等法院文件記錄，兩名被告被控多項罪名，包括三項危害孩童重罪，一項謀殺罪以及父母雙方危害孩童重罪。河濱縣警方也表示，2020年9月1日接到報警，警察 趕到現場時，該幼童已經死亡。縣警局文件顯示，死者是一名15個月大的幼兒，死因與服用過量芬太尼有關，調查結果確認死者父母應承擔責任。

這對夫婦於今年11月10日被捕。警方尚未透露，幼童是如何服用芬太尼的，以及這對夫婦為什麼要為幼童服用這類藥物。

據聯邦濫用藥物研究機構數據，芬太尼與嗎啡類似，但強度要高50至100倍。毒販經常將芬太尼與其它非法藥物混合來增強效力。

河濱縣地區檢察官赫斯特瑞（Mike Hestrin）表示，河濱縣2021年至少發生500起涉及芬太尼濫用相關案件。