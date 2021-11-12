我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

河濱夫婦被捕 涉嫌喂幼兒芬太尼致死

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱縣年輕夫婦為15個月大的幼兒服用過量芬太尼致死被捕。（KTLA）
河濱縣年輕夫婦為15個月大的幼兒服用過量芬太尼致死被捕。（KTLA）

加州河濱縣一對年輕夫婦，涉嫌為他們的年僅15個月的幼兒服用過量的芬太尼止痛藥，導致其死亡，兩名嫌犯被控謀殺被捕。

這對夫婦現被關在河濱Robert Presley拘押中心。男嫌莫特卡夫（Metcalf）22歲，不得保釋；女嫌阿庫娜（Acuna）20歲，保釋金100萬元。

據河濱縣高等法院文件記錄，兩名被告被控多項罪名，包括三項危害孩童重罪，一項謀殺罪以及父母雙方危害孩童重罪。河濱縣警方也表示，2020年9月1日接到報警，警察趕到現場時，該幼童已經死亡。縣警局文件顯示，死者是一名15個月大的幼兒，死因與服用過量芬太尼有關，調查結果確認死者父母應承擔責任。

這對夫婦於今年11月10日被捕。警方尚未透露，幼童是如何服用芬太尼的，以及這對夫婦為什麼要為幼童服用這類藥物。

據聯邦濫用藥物研究機構數據，芬太尼與嗎啡類似，但強度要高50至100倍。毒販經常將芬太尼與其它非法藥物混合來增強效力。

河濱縣地區檢察官赫斯特瑞（Mike Hestrin）表示，河濱縣2021年至少發生500起涉及芬太尼濫用相關案件。

警察 加州 南加

上一則

漢庭頓圖書館開放室內珍藏 老兵節遊人如織

下一則

分分鐘做好菜／十道菜餚任您學 未來待客不再愁

延伸閱讀

聖伯納汀諾縣酒吧火併 5人被捕

聖伯納汀諾縣酒吧火併 5人被捕
吸食芬太尼死亡率 費城最高 舊金山第2

吸食芬太尼死亡率 費城最高 舊金山第2
駕駛打瞌睡 河濱縣2車對撞1死

駕駛打瞌睡 河濱縣2車對撞1死
駕駛打瞌睡對面撞車 河濱縣近期致命車禍多

駕駛打瞌睡對面撞車 河濱縣近期致命車禍多
河濱縣屬地 溫徹斯特新建案將完工 有多種款式住宅

河濱縣屬地 溫徹斯特新建案將完工 有多種款式住宅
被中國販毒集團招募 賓州前警察賣芬太尼判刑15年

被中國販毒集團招募 賓州前警察賣芬太尼判刑15年

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
美籍華人探望病重母親，稱回國如西天取經要一關關過。（unsplash.com）

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

2021-11-08 13:44

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」
沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感

沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感
新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年