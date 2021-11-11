影／美入境解除 LAX機場人滿為患 視頻全都錄

機場安檢時間變長。（記者張宏／攝影）

世界在恢復正常嗎？人們願意走出家門去世界各地旅行了嗎？自美國 政府11月8日起對完全接種疫苗的外國旅館解除旅遊美國的限制後，洛杉磯國際機場 （LAX）從那天起，出現了久違的人潮，無論是進入機場的道路車流，還是機場一位難求的停車位，還是登機櫃檯前的長龍，以及候機大廳的人潮都似乎在證明，世界各地的人在家憋了太久，他們渴望旅行，渴望和家人朋友見面。

影音來源：記者張宏

在9日快進入洛杉磯國際機場的路上就能明顯感受到變化，機場的車流行駛緩慢，尤其是在各個航廈停車場前面都需要排隊才能進入，且裡面一位難求，找車位都要找很久。進入機場的航廈更是被眼前的景象震撼，在Delta第二航廈的登機口前大排長龍，進入安檢區域更是排成U字形長龍。安檢平均要花半個小時以上，進入候機大廳更是人潮洶湧，以往空蕩的座位都坐滿了人，喧鬧的LAX又回來了。

華人旅客Tina劉8日乘坐飛機飛往波士頓，她說，安檢時間是疫情 發生之後最長的，因此出發前要預留足夠時間。除了安檢，每個人都要接受K-9警犬的聞嗅，且現場還有專門標識禁止攜帶手槍。她的飛機因為滿員，後面登機的人隨身行李箱都要在登機口被迫托運。她從波士頓返回洛杉磯時，當地的機場人潮也明顯增加，讓人有一種世界恢復正常的錯覺。但是男女老幼戴著的口罩，登機時分發的消毒紙巾，都在暗示人們疫情還在身邊。

Maggie計劃年底飛往歐洲去參加朋友的婚禮，她說，她渴望旅行，想和朋友見面，想回中國探望父母，她希望世界恢復到以前的樣子，即使喧囂，也好過死氣沉沉。

洛杉磯世界機場公共關係總監Heath Montgomery表示，開放入境對機場是一件大事，對洛杉磯經濟也是一件大事。除了看到乘客人數增加之外，還具有巨大的經濟影響，所以這是雙贏的。洛杉磯旅遊局預計，到明年6月，解除入境限制將導致新增100萬遊客。預計這百萬人將在洛杉磯及周邊地區花費約10億元。最近幾週，LAX機場每天接待約1萬3000名國際遊客，預計到今年年底，這一數字將逐漸增加到每天3萬5000或4萬人次。

他說，當然恢復到疫情前的狀態還需要時間，因為恢復不是撥動開關那麼簡單，2021年前的九個月，機場接待約500萬國際旅客，和2019年同期的2000萬國際旅客相比減少約75%。航空公司需要逐步增加運力和航班，及隨著越來越多的人預訂飛往美國的航班，機場預計國際旅客將增加兩倍。