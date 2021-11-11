美國西海岸的「富士山」 絕美風景宛若仙境

雷尼爾山國家公園Skyline Loop Trail步道最頂端可見冰川。（記者謝雨珊╱攝影）

雷尼爾山國家公園（Mt. Rainier National Park）位在西雅圖 東南方約兩小時的車程，擁有美國 最高的山脈及最高的火山，享有「美國富士山」的美名，算是華盛頓州地標之一。該園區95%保留在最原始的狀態，是美國第五座歷史悠久國家公園。提到雷尼爾山國家公園，就不得不提到吸引各國旅客朝聖的天堂區（Paradise），這個區域如同其名「Paradise（天堂）」一樣，景色如仙境般地絕美；漫步其中，沿途欣賞色彩繽紛的野花，與野生松鼠及旱獺互動，非常值得與家人一同造訪，享受這無與倫比的美麗景色。

西雅圖絕大多數時間都在下雨，雷尼爾山國家公園的天氣也受到影響，一年約下雨半年以上，氣候涼爽多雨，夏季高溫在華氏60至70度，夏天的7月及8月陽光充足，較適合一般大眾旅遊，氣候比較乾燥晴朗。春、秋及冬季較有可能下雨，因此雨具及保暖用具非常必要，若不愛下雨，建議最好挑選好日子，再去造訪爬山，心情會更愉悅，也較可能看到野生動物出沒。

雷尼爾山國家公園主要分為五區，分別為Longmire、Paradise、Ohanapecosh、Sunrise和Carbon River。 其中最受大家歡迎的是Paradise 和Sunrise，每個區域建議各花一天以上時間造訪。以雷尼爾山國家公園天堂區為例，每個季節的景色都非常不同，夏季雖是野花盛開的季節，主要景色偏綠，有種童話故事「綠野仙蹤」的氛圍。秋季景色無與倫比，紅色、紫色、粉紅、黃色、藍色、橘色、白色等多到數不清顏色的野花到處綻放，搭配綠油油的草坪、山林間的芬多精，還有純白的冰河冰原及壯麗山峰，沿途風景只能用「絕美」兩字形容。

過程中除了花草，一路上也經常會遇到野生旱獺及小松鼠，大多坐在石頭上曬太陽或者啃食物，時不時探頭探腦，漫步在草叢及岩石間，任何舉動都讓人覺得好可愛。

想要真實體驗深陷童話故事般的天堂區，建議大眾不要只是開車採景點就結束，腳踏實地一步步沿著步道 爬上山，才能揭開天堂區最真實的美麗面紗。對於沒什麼登山經驗的民眾，可沿著Skyline Loop Trail步道爬上山，這個步道約5.5英里，爬升1700英尺，平均登山來回時間約四小時至五小時。步道起點在天使區訪客中心旁邊，建議民眾帶上一些糧食及水上山，不需要過於特別的登山裝備，登山步道適合男女老少行走。

事實上，雷尼爾山國家公園的步道規劃的相當好，有超過50條以上風景優美的步道，景色非常多樣，有好多景點值得遊客深入一探究竟，在那裡待上個三天兩夜都很值得。若是想在山上露營過夜，建議事先申請許可證，並規劃好住宿地點。該園區內大致上有四個營地，包括西南邊的Cougar Rock 、東南邊的 Ohanapecosh、東北邊的White River、及西北邊的Mowich Lake。這四個營地都有先到先得的位置，民眾也可上Recreation.gov事先預約營地。

雷尼爾山國家公園地址：55210 238th Avenue East Ashford, WA 98304

門票：一輛車入場費30元

电话：(360) 569-2211

网址：https://www.nps.gov/mora/index.htm 或者 https://visitrainier.com/

開放時間：全年開放，7月、8月、9月這三個月最適合旅行。