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加州衛生官:成年人都應有資格打加強針 不應該受限

記者邵敏/綜合報導
新一波疫情高峰可能到來，所有成年人都應考慮接種加強針。（unsplash.com）
新一波疫情高峰可能到來，所有成年人都應考慮接種加強針。（unsplash.com）

加州公共衛生局(California Department of Public Health) 表示，任何已接種疫苗的成年人都不應被拒絕注射加強針。衛生當局正試圖增加接種加強針的加州人數量，擔心需求緩慢可能會增加冬季病例激增的機會。

加州公共衛生局局長Tomas Aragon博士在一封信中寫道，「不應該拒絕任何要求注射加強針的人們。 」民眾只要是18歲以上的成年人，並且接種嬌生(J&J)至少兩個月，或者接種第二劑輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)至少已過六個月，都應該有資格接種加強針。

聯邦疾病防治中心（CDC）數週以來則一直表示，除了65歲以上的人士，接種過這三種疫苗中的任何18歲以上的成年人，如果在醫院、學校、雜貨店、工廠、農場、監獄、郵政服務和公共交通等感染風險較高的環境中生活或工作，都應該接種加強針。

但是，隨著對新一波疫情潛在威脅的擔憂日益加劇，加州和地方各級衛生官員開始鼓勵所有居民考慮接種加強針。越來越多的證據表明，幾個月前接種的疫苗所提供的免疫力會隨時間推移而減弱，如果沒有接種加強針，已接種疫苗的人將面臨突破性感染風險，可能導致最脆弱的人住院和死亡。

官員們表示，如果符合條件的人在冬季前沒有接種加強針，那將是一場悲劇。根據CDC數據，目前加州 65 歲及以上完全接種疫苗的老年人中，只有大約 34% 接種了加強針，該州所有完全接種疫苗的成年人中，只有14%接種了加強針。

加州衛生福利廳廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，「只要你認為可以從加強針中受益，我鼓勵你就去接種，這週開始還不算晚，為可能參加的感恩節聚會獲得額外保護。當然，包括接下來的其他假期聚會，這很重要。」

科學家和醫生說，接種疫苗的老年人或免疫系統較弱的人，最有可能因突破性感染住院。雖然年輕健康的人有可能從突破性感染中倖存下來，但他們可能成為病毒傳播的源頭，使年長的家人和朋友患病。

疫苗 加州 聯邦疾病防治中心

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