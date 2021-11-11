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中華旗隊受邀參加洛市鷹岩市老兵紀念活動

本報記者／鷹言市報導
洛杉磯市議員德利昂（Kevin de Leon）在活動上盛讚了台灣的民主政治。（中華旗隊提供）
洛杉磯市議員德利昂（Kevin de Leon）在活動上盛讚了台灣的民主政治。（中華旗隊提供）

中華旗隊近日受邀參加洛杉磯市第14轄區下的鷹岩市（Eagle Rock City）的退伍軍人活動，而鷹岩市政廳門口也第一次掛上中華民國國旗。鷹岩市於1906年成為一個城市，並於1911年正式建市，1923年與洛杉磯市合併，目前代表該區的是洛市議員德利昂（Kevin de Leon），他在活動上盛讚台灣的民主政治。

11月6日上午10時，中華旗隊受邀參加當地美國退伍軍人協會舉辦的退伍軍人活動，活動上表揚了二戰期間在遠東地區作戰過的美國老兵，今年96歲的Nick Karthas。中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌。中華旗隊隊長許宗由也接受了聯邦國會議員Jimmy Gomez的肯定和鼓勵。儀式上，洛杉磯市議員德利昂也肯定了台灣的民主政治。

11月7日，中華民國國旗第一次被懸掛在鷹岩市市政廳門口。中華旗隊也在當天參加該市老兵慶祝遊行儀式。中華旗隊與當地的美國退伍軍人協會聯繫密切，協會曾出席10月10日在蒙特利公園市舉辦的雙十升旗儀式。

每年的11月11日是美國退伍軍人節，這是從第一次世界大戰停戰日即1918年11月11日演變而來的。1954年6月1日，當時的美國總統Dwight Eisenhower簽署法案生效，將停戰紀念日11月11日定為退伍軍人節。

中華旗隊參加鷹岩市老兵紀念活動。（中華旗隊提供）
中華旗隊參加鷹岩市老兵紀念活動。（中華旗隊提供）
鷹岩市（Eagle Rock City）舉行退伍軍人活動。（中華旗隊提供）
鷹岩市（Eagle Rock City）舉行退伍軍人活動。（中華旗隊提供）
中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌。（中華旗隊提供）
中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌。（中華旗隊提供）
鷹岩市市政廳門口也第一次掛上了中華民國國旗。（中華旗隊提供）
鷹岩市市政廳門口也第一次掛上了中華民國國旗。（中華旗隊提供）

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