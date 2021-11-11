加州12 日起發放78萬4000張600元補助

加州從12 日起再發放78萬4000張600元支票。（GettyImages）

對還在等待新一輪補助的刺激支票 （Stimulus check）的加州 人來說，這個消息肯定是皆大歡喜。從 11 月 12 日（本週五）開始，加州稅務局（Franchise Tax Board，FTB）將再發放78萬4000筆救援款項，每一筆600元；其中3萬4000筆直接存入納稅人的銀行帳戶，隨後75萬張支票（paper check）從15日（下週一）寄出。

據巴沙迪那星報消息，FTB媒體聯絡人Andrew LePage稱，加州迄今已發放了570萬筆援助款項，總金額41億元。大部分付款支票郵寄給今年提交納稅申報表的合格居民，也有數千筆款項直接存入他們的銀行帳戶。

這筆救濟金來自聯邦和加州大流行救援款的「金州刺激計劃第二階段」（Golden State Stimulus II，GSS II）。對於那些收入符合條件的人們，加州將發送 600元救濟款，幫助他們應對大流行的生活成本挑戰。州長紐森（Gavin Newsom）曾在 7 月表示，三分之二的加州納稅人有資格受益於GSS II ，或稱為「金州刺激計劃 I 」。

最新的 GSS II 計劃適用於那些在 2020 年納稅申報表中，報告的調整後總收入低於 7萬5000元的人們。GSS I 適用於年收入低於 3萬5000元的低收入 居民，每人發給600元補助金。如果GSS II 受助人的家屬也符合條件，將可額外獲得 500元。