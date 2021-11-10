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洛杉磯劫匪跟蹤演員被發現 索性射擊其座車

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
南加洛杉磯發生劫匪跟蹤電視演員至住所企圖行搶案件。（ABC7）
南加洛杉磯發生劫匪跟蹤電視演員至住所企圖行搶案件。（ABC7）

據ABC7消息，一夥劫匪在10日凌晨跟蹤一名洛杉磯電視演員至聖費南度谷休曼橡林（Sherman Oaks）住所伺機下手，沒想到被演員發現，駕車加速逃脫，劫匪於是追趕駕車演員並連開數槍，所幸未擊中。

據目擊者對媒體說，被跟蹤演員是傑金斯（Terrence Jenkins），是一名演員和娛樂記者，經常以Terrence J出現在公眾場合，也主持過幾檔娛樂節目，在當地小有名氣。鄰居表示，案發社區平時安靜和安全。有居民表示，在社區居住多年，第一次看到搶劫案發生。

警方說，案件發生在10日凌晨3時，四名劫匪駕車跟蹤傑金斯至Vista街住所，企圖對他行搶，其中至少一名劫匪持有武器。傑金斯一看形勢不好，駕車急速逃脫。幾名劫匪隨後駕車追趕，其中一名嫌犯在Moorpark街與Sepulveda大道交匯附近，向傑金斯開槍，所幸沒有擊中。傑金斯試圖向加州公路巡警局報警。

洛杉磯市警局接到報警趕到案發現場，並搜查傑金斯住所，確信沒有劫匪進入室內藏匿。警方尚未透露劫匪樣貌及駕駛車輛細節。

該案發生前不久，洛杉磯市警局曾提醒社區，近期劫匪跟蹤至住宅搶劫案有增多趨勢。警方表示，劫匪團伙在洛杉磯鎖定目標後，跟蹤至住所或經營商家搶劫。據調查人員稱，常有受害者在Melrose Ave. 購物中心、洛市中心珠寶首飾區、夜總會或高檔餐廳等地消費後，遭跟蹤搶劫。

警方表示，遭搶劫受害者隨身有名貴首飾，包括名表、項鍊、錢包等，有人因為駕駛車輛檔次較高而被跟蹤。警方提醒任何人若認為自己被跟蹤，可致電911報警，或開車前往就近的警局報警。

洛杉磯 加州 911

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