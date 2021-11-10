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南加內陸聖伯納汀諾縣酒吧火拼 五人被捕

記者啟鉻／綜合報導
聖伯納汀諾縣高地市酒吧發生槍擊案，五人被捕。（警方提供）
聖伯納汀諾縣高地市酒吧發生槍擊案，五人被捕。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局最新發布資訊，日前高地市（Highland）酒吧發生槍擊案，造成三人受傷。警方拘捕五名嫌犯，其中兩人為傷者。高地市在二年前一體育酒吧發生刺殺案，導致一死一傷。

警方稱，五名嫌犯均是內陸居民，分別是聖伯納汀諾市居民John Madrigal、23歲、James Dickson，32歲、以及Raul Mendoza，42歲；大坪市（Grand Terrace）居民Andrew Walker，35歲； 莫瑞諾谷市居民Douglas Fuentes，24歲。

其中James Dickson和Andrew Walker兩人涉嫌在有人的居所開槍、持武器攻擊他人被捕。根據監獄記錄顯示，兩名嫌犯還涉嫌持有非法槍支罪。另外兩名嫌犯Raul Mendoza和Douglas Fuentes涉嫌非法持武器重罪。John Madrigal涉嫌致命武器攻擊（非槍支）被捕。

案件發生在11月6日午夜時分，位於高地市3街26998號。警方稱，一名男子受傷較重送醫。另外兩人受傷較輕送醫救治，隨後被拘捕。目前警方對槍擊動機正在調查。有目擊者懷疑槍擊與幫派內訌有關。

高地市一間體育酒吧也曾發生兇殺案，市區JJ's Sports Bar在2019年2月14日晚8時許，發生一起兇案，一名29歲男子將37歲男子Michael Froelich刺重傷躺倒在酒吧外，另一名38歲傷者在酒吧內找到。兩名傷者送醫後，其中Froelich死亡。兇手Eric Damian Malone被捕。

槍擊 槍支 監獄

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