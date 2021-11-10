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南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流

洛杉磯訊
聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」市府專班上課情形。（洛僑中心）
聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」市府專班上課情形。（洛僑中心）

洛杉磯地區聖峪華協及聖瑪利諾兩所中文學校「台灣華語文學習中心」9月開課以來，吸引主流人士報名上課。本地經營餐飲業的僑台商及榮譽職人員大力支持，於課程初始提供珍珠奶茶讓學生認識最「台」的小吃。近期適逢美國感恩節，更大方贊助火雞，搭配文化課程教學，學生越學越起勁。

感恩佳節將近，聖峪華協中文學校劉玉美副校長在文化課程中，特別以「感恩節VS中秋節」作為課程主題，帶領學生認識東西方兩大重要節慶的意涵。

美食專家林慧懿也特地介紹樟茶火雞烹調方法，為課程增色不少。

聖瑪利諾中文學校李品頤老師在剛開課的市府專班中，指導政府官員與警察學習職稱及自我介紹。

洛僑中心張皓鈞主任、廖儷雲副主任近期訪視洛杉磯兩所「台灣華語文學習中心」上課情形，與聖峪華人協會楊賢怡會長、聖瑪利諾華人協會李慶雯會長、聖瑪利諾中文學校車慶餘校長等人意見交流。

更多課程訊息請聯繫聖峪華協中文學校以及聖瑪利諾中文學校。

聖峪華協中文學校: https://www.sfvcca.org/；聖瑪利諾中文學校：http://school.ccsm.org/main.aspx?locale=zh-TW。

洛僑中心張皓鈞主任(右二）訪視聖峪華協中文學校「台灣華語文學習中心」。（洛僑中心...
洛僑中心張皓鈞主任(右二）訪視聖峪華協中文學校「台灣華語文學習中心」。（洛僑中心）

聖瑪利諾 台灣 洛杉磯

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