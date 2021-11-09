南加乾旱加重 大都會水局宣布採取措施節水

去年的降水量稀缺，加重加州的乾旱問題。（美聯社）

南加州 地區的大都會 水區主管9日宣布進入乾旱緊急狀態，呼籲當地水供應商實施所有可能的保護措施以減少使用量。

「我們需要立即採取行動來保護和擴大我們有限的州水項目供應」，大都會水區董事會主席Gloria D. Gray在聲明中說，「平均而言，南加通過州項目從北加州獲得約三分之一的水。明年，我們很幸運能得到其中的一小部分」。

10月19日州長紐森 宣布全州乾旱緊急情況。州長此前曾為該州其他地區發布聲明，但他10月延長的命令又增加了八個最初被排除在外的縣，包括洛杉、橙、河濱、聖地牙哥、聖伯納汀諾、范杜拉、帝國和舊金山等縣。

今年7月，紐森呼籲全州居民將用水量比去年減少15%，以幫助緩解乾旱狀況。但州政府數據顯示，到8月，居民的使用量僅減少約5%。

大都會水區官員9日指出，Oroville湖作為加州供水的主要水庫，8月達到了有史以來的最低水位。大都會水區緊急聲明呼籲其依賴「州水項目」（State Water Project）供應的成員機構，增加保護措施或尋找其他方法來減少對「州水項目」供應的使用。

大都會水區向六個縣的26個機構供水，為1900萬人提供服務，其中包括洛杉磯水電局。洛杉磯水電局每年通過「州水項目」平均從大都會水區獲得41%的供水。

水電局供水系統的助理總經理Anselmo Collins發表聲明，敦促居民注意節水，「我們目前面臨的乾旱很嚴重，我們敦促每個人仔細查看他們在家內外用水情況，因為我們現在節省的水是我們水庫中的水，供明年春季和夏季需求高峰時使用。我們也在密切監測供應情況，如有必要，可能會要求採取額外措施加強節水」。

居民可限制戶外澆水，盡可能在戶外使用再生水，縮短淋浴時間，洗碗機和洗衣機裝滿時才洗。