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加州占全美最貴房市的70%　洛縣21個郵區排名全美前100

記者李雪／綜合報導
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

在全美最熱門、最昂貴的房地產市場中，洛杉磯縣名列前茅，有21個郵政編碼位列全美最昂貴房地產前100名。

根據PropertyShark於9日發布的一份報告，在查看1月1日至10月22日期間完成的所有住宅交易，包括127個郵政編碼之後的調查結果顯示：全國前十個最昂貴的郵政編碼，有史以來第一次超過了400萬元的中位數銷售價格。在全國100個最昂貴的郵政編碼中，近30個的中位價高於300萬元，是2020年的兩倍多。加州佔最昂貴市場的70%，其中37%集中在舊金山灣區。在全國排名第一的是加州聖馬刁縣的阿瑟頓地區，中位價接近750萬元。

若按大都會區算的話，灣區遠遠排在第一，共有47個郵編區入圍，三個在前十名。大洛杉磯地區，即洛縣和橙縣共有30個郵編號入圍。大紐約地區則只有22個。

洛杉磯縣最昂貴的郵政編碼是比佛利山的90210郵編區，在全國排名第六，中位價為410.5萬元。從城市來看，舊金山市有最集中的昂貴郵編區，洛杉磯市位居第二，與紐約並列，有六個郵政編碼入圍。

洛縣還有聖塔蒙尼卡也在全國排名前十位，其90402郵政編碼中位價居第八位，為405.8萬元。橙縣也排名前茅，有四個郵政編碼進入前20名，其中三個都在新港灘，一個在杭廷頓灘。

華人聚居的聖瑪利諾市的91108郵編區入圍前100名，以249萬元的中位價排到第40名，相比2020年前進三名。2020年該區以202.5萬元的中位價排在43名。

郵政 入圍 洛杉磯

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