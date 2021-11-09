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影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多

記者丁曙／羅斯密市
這個女孩緊閉雙眼皺眉頭好緊張。（階進慈善基金會）
這個女孩緊閉雙眼皺眉頭好緊張。（階進慈善基金會）

當前新冠疫苗接種的重點群體是12歲以下的孩童。階進慈善基金會（Steps for Change Foundation）7日在法印寺（Dharma Seal Temple）舉辦新冠疫苗義務接種活動，為292位孩童施打了輝瑞疫苗孩童版，其中大多數孩子的年齡在五歲至九歲之間，其中大約65%是華裔，提高了社區群體免疫率。但女孩怕打針，現場趣事多。

影音來源：記者丁曙

階進慈善基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）介紹，該組織是聯邦和加州政府機構認可的疫苗提供者之一，輝瑞疫苗孩童版（Pfizer for Pediatrics）由加州公共衛生局提供，每一針的劑量只有疫苗成人版的三分之一。接種的孩童大多數來自羅斯密學區（Rosemead USD），少數來自艾爾蒙地學區和洛杉磯其它社區。基金會通過臉書、推特等社交媒體和寄發傳單，動員家長帶領孩童來接種疫苗。

參加接種的小學生都由家長帶領，她們的反應和表情很豐富，年齡越小越怕打針，場面有趣。有的小女孩被媽媽牽著手、用手機拍照安慰；有的女孩被在一旁的爸爸大聲鼓勵加油；有的女孩緊閉雙眼、皺著眉頭；不過年齡稍大的女孩比較自然些，不太緊張。

此外，當日還為100多位成年人接種了第三針，以及為十多人施打了第一劑。從上午9時至下午2時，總計為超過400人接種了新冠疫苗。

目前，階進慈善基金COVID-19疫苗診所提供的服務項目，包括輝瑞疫苗孩童版（5-11歲)、輝瑞 (12歲及以上)、莫德納（Moderna，18歲及以上)、嬌生 (J&J ，18歲及以上) 新冠疫苗可用於第1劑、第2劑和加強劑。有關疫苗的更多信息，可訪問vaccities.gov。

階進慈善基金會為近300孩童接種疫苗。（階進慈善基金會）
階進慈善基金會為近300孩童接種疫苗。（階進慈善基金會）
眾多家長帶著孩童來到法印寺接種疫苗。（階進慈善基金會）
眾多家長帶著孩童來到法印寺接種疫苗。（階進慈善基金會）

疫苗 輝瑞 加州

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