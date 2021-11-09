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加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑

記者丁曙／綜合報導
加州州長紐森最近一次公開演講要求加州中小學生接種疫苗。（州長辦公室）
加州州長紐森最近一次公開演講要求加州中小學生接種疫苗。（州長辦公室）

加州州長辦公室8日晚宣布，州長紐森（Gavin Newsom）將參加9日由「加州前進學會」（California Forward）主辦的 2021年加州經濟峰會（2021 California Economic Summit），並發表談話強調該州正在從大流行中恢復，並努力為加州社區重建一個更公平、可持續和有彈性的經濟。這是紐森神隱12天之後首度公開露面，平息外界質疑。

紐森原定11月初率領加州代表團，遠赴歐洲蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）市，參加聯合國氣候變化峰會。但是，10月29日州長辦公室突然宣布，「出於家庭義務」（Due to family obligations），紐森將不再率領加州代表團參加聯合國氣候峰會，改由副州長Eleni Kounalakis帶領加州代表團出席。但紐森仍將以虛擬方式參與峰會，「專注於加州具有里程碑意義的氣候變化政策」。

自10月27日之後，紐森一直未在公開場合露面，包括國會眾議院11月5日（上週五）晚通過了一項1.2萬億元的兩黨基礎設施法案，他僅發表聲明叫好，也沒有公開出面，引發外界諸多議論和猜疑。因此，紐森將在9日出席加州經濟峰會，應可平息外界輿論。

加州 紐森 聯合國

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