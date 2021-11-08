洛縣「小台北」華裔市長競選加州主計長籌款會暨慶生

蒙市現任市長饒影凡 7日晚舉行50歲慶生暨競選加州主計長籌款晚會。（主辦人提供）

洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市現任市長饒影凡 (Yvonne Yiu) ，7日晚舉行50歲慶生暨競選加州 主計長籌款晚會。饒影凡宣布參選2022年加州主計長（State Controller）競選口號「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多經濟效益。

饒影凡表示，短期內除了繼續舉辦多個不同規模籌款活動，並將前往北加州舉辦造勢及籌款活動，增強與民眾的接觸與互動，聽取民情，宣傳競選方略。

她說，在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行之後，大家需要讓經濟重回正軌，因此政府需要努力縮小加州貧富之間日益擴大的經濟差距。她將利用科技去推動經濟，讓需要的人得到應有扶助，幫助確保學校擁有安全重新開放資源，並確保小企業獲得所需支持，同時為失業者提供工作培訓和機會。若她當選為加州主計長，將確保通過科技和線上交流，提高州政府財政的問責制和透明度。她已獲得多位民選官員及社區代表背書。

饒影凡是成功的商業與金融專業人士，擁有豐富財務管理和投資經驗，她在 40 歲之前開設了個人證券 商，管理著超過 10 億美元資產。她之前曾在嘉信理財和花旗銀行擔任財務顧問、在E*Trade 擔任分行經理，並在美林證券擔任區域經理，她負責管理五家國際分行、53 名財務顧問和 40 億美元資產。

饒影凡在UCLA獲經濟學學士學位，在Loyola Marymount大學獲工商管理碩士學位。她通過賓大沃頓商學院 (Wharton School U Penn) 完成了認證監管與合規專業證書，並持有 12 個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，並擔任 FINRA 仲裁員。

饒影凡目前擔任蒙市市長，若她當選加州主計長，將是第一位第一代的亞裔移民（香港移民）成為全州民選官員 (Statewide Elected Officials)，她期望大家支持投票給她。更多資訊可瀏覽網址：www.yvonneyiu.com。

饒影凡50歲慶生暨籌款晚會，得到聖蓋博谷部分民選官員，金融、醫療、工商、餐飲等行業及社區僑團僑領支持，包括：美國 華裔民選官員協會會長方樹強、阿罕布拉市市長黃幼平、阿市議員Adele Stadler、亞凱迪亞市副市長鄭博仁、柯汶那市市長Jorge Marquez、霍桑市市議員Angie English、蒙特利公園市議員梁僑漢、羅斯密市議員勞朱嘉儀、聖蓋博市副市長丁言愉、天普市議員文尚丞、山景學區教委吳孟臻、皇佳商業銀行總裁田詒鴻、亞美政聯主席胡澤群、羅省中華會館顧問伍競群，美國華人政治聯盟主席莊春惠、南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌、律師方孝偉及楊安立、加聯泰平醫療網主席沈達朗、首席執行長林樹鴻及領導階層、AHMC醫院代表Linda Marsh等到場出席。