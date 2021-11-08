我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會通過基建法案 史指登4700點新高

北京觀察／六中後再拚經濟 難上加難

華醫銷售未批准的治癌藥物 獲利百萬被定罪 恐關百年

記者邵敏/綜合報導
銷售未批准的治癌藥物，華裔醫生獲利百萬，面臨26項重罪指控。（unsplash.com）
銷售未批准的治癌藥物，華裔醫生獲利百萬，面臨26項重罪指控。（unsplash.com）

美國聯邦檢察官辦公室近日宣布，定居南加橙縣富樂頓的華裔醫生廖學時（Benedict Liao）在六年期間，以欺詐手段銷售未經批准的癌症治療藥物，共牟取超過161萬元的非法收入，他被指控的26項重罪，日前經由陪審團裁定均成立，最高恐面臨197年監禁。該案已訂2022年2月14日舉行量刑聽證會。

81歲的廖學時又名Wada Masao和Masao A. Wada，他面臨的26項重罪指控，包括七項電匯欺詐，11項銷售貼錯標籤的藥物，八項銷售未經批准的新藥，11月2日陪審團裁定這些控罪都成立。

根據廖學時在為期五天的審判中提供的證據，他經營一家名為Oeyama-Moto的癌症研究基金會，該基金會在蒙特利公園市（Monterey Park）、西柯汶那市（West Covina）先後設有辦事處。

廖學時於2011年和2012年曾向聯邦食品暨藥物管理局（FDA）提交一份研究新藥 (IND) 的申請，計劃從事一種名為 Allesgen 的產品臨床試驗，他告訴 FDA 並在宣傳材料中表示此藥旨在治療多種癌症。 FDA收到申請後兩次通知廖學時，由於提交材料的缺陷，Allesgen 的申請已被完全臨床擱置。

FDA要求對該藥物貼上特定標籤，說明它是「用於研究的新藥，受聯邦限制」，廖學時也曾向FDA表示自己會黏貼這種標籤，可事實上，他生產了藥物，卻在瓶身上標記 「營養補充物 」（supplement） ，並添加一個標籤，稱其 「不是一種藥物，未經FDA評估，不能用於治療任何疾病。」

從2012年7月到2018年1月的六年裡，廖學時以每瓶 2000元的價格銷售Allesgen給各州和國外的客戶，他至少獲得總計約161萬5000元的收入。

陪審團認為，廖學時沒有告知對方這是一種未獲批准的癌症治療藥物，禁止銷售，並可能會產生不可預測且嚴重的副作用。幾名 Allesgen買家在審判期間作證，表示他們並不知道這些信息。

FDA 癌症 美國

上一則

南加內陸近日發生多起槍擊案 死傷多人

延伸閱讀

關閉艾未未帳戶 瑞士信貸改口稱未提供法定文件

關閉艾未未帳戶 瑞士信貸改口稱未提供法定文件
20年前殺警探 非裔男再審仍判死刑

20年前殺警探 非裔男再審仍判死刑
南加內陸河濱被控殺害警探的非裔男子再審仍獲死刑

南加內陸河濱被控殺害警探的非裔男子再審仍獲死刑
為了攬客 默許經銷商在店販毒 夜店老闆恐囚10年

為了攬客 默許經銷商在店販毒 夜店老闆恐囚10年
線民案延燒 促轉會：不能單以口述史定罪

線民案延燒 促轉會：不能單以口述史定罪
恐嚇華裔公衛專家溫麟衍 德州男子遭大陪審團起訴

恐嚇華裔公衛專家溫麟衍 德州男子遭大陪審團起訴

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」
研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關
全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女