華醫銷售未批准的治癌藥物 獲利百萬被定罪 恐關百年

銷售未批准的治癌藥物，華裔醫生獲利百萬，面臨26項重罪指控。（unsplash.com）

美國 聯邦檢察官辦公室近日宣布，定居南加橙縣富樂頓的華裔醫生廖學時（Benedict Liao）在六年期間，以欺詐手段銷售未經批准的癌症 治療藥物，共牟取超過161萬元的非法收入，他被指控的26項重罪，日前經由陪審團裁定均成立，最高恐面臨197年監禁。該案已訂2022年2月14日舉行量刑聽證會。

81歲的廖學時又名Wada Masao和Masao A. Wada，他面臨的26項重罪指控，包括七項電匯欺詐，11項銷售貼錯標籤的藥物，八項銷售未經批准的新藥，11月2日陪審團裁定這些控罪都成立。

根據廖學時在為期五天的審判中提供的證據，他經營一家名為Oeyama-Moto的癌症研究基金會，該基金會在蒙特利公園市（Monterey Park）、西柯汶那市（West Covina）先後設有辦事處。

廖學時於2011年和2012年曾向聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）提交一份研究新藥 (IND) 的申請，計劃從事一種名為 Allesgen 的產品臨床試驗，他告訴 FDA 並在宣傳材料中表示此藥旨在治療多種癌症。 FDA收到申請後兩次通知廖學時，由於提交材料的缺陷，Allesgen 的申請已被完全臨床擱置。

FDA要求對該藥物貼上特定標籤，說明它是「用於研究的新藥，受聯邦限制」，廖學時也曾向FDA表示自己會黏貼這種標籤，可事實上，他生產了藥物，卻在瓶身上標記 「營養補充物 」（supplement） ，並添加一個標籤，稱其 「不是一種藥物，未經FDA評估，不能用於治療任何疾病。」

從2012年7月到2018年1月的六年裡，廖學時以每瓶 2000元的價格銷售Allesgen給各州和國外的客戶，他至少獲得總計約161萬5000元的收入。

陪審團認為，廖學時沒有告知對方這是一種未獲批准的癌症治療藥物，禁止銷售，並可能會產生不可預測且嚴重的副作用。幾名 Allesgen買家在審判期間作證，表示他們並不知道這些信息。