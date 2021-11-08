美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

美籍華人探望病重母親，稱回國如西天取經要一關關過。（unsplash.com）

家住亞凱迪亞市（Arcadia）的夏女士是美籍華人，居住在北京 的母親幾個月前因病重住院，夏女士急著回國探望，但因已入美籍，回國之路異常艱難，她稱就像西天取經一樣，必須克服種種困難。關關難過關關過，

夏女士母親患有阿爾茲海默症，俗稱老年失智症，她與老伴一起住在北京，幾個兒女包括夏女士在內都已移民美國。夏女士以前每年都會回國探望母親，但疫情打斷了探親路，她已近兩年沒有看到年邁的父母。今年8月母親突然病重住院，當時夏女士急得如熱鍋上的螞蟻，她趕緊申請回國，「我真害怕見不到媽媽，老人身體說不清楚，我這邊要申請手續，回國後要在酒店隔離三周，見到母親起碼要一個月後了。」

本打算全家一起回去看望母親，但夏女士一家人都是美籍，目前中國 對美籍華人的探親豁免，只允許病重住院的中國公民直系親屬入境，夏女士丈夫並非直系，因此不能前往，但未成年孩子可隨母親入境。此外，還需要提供包括住院證明、醫師診斷書、親屬證明等眾多文件資料。

回國手續繁瑣，夏女士索性全權交給中介處理，包括買機票、雙檢測、申請健康碼 等，幸運的是，一切都非常順利，「我差不多十天左右辦好手續，聽說很多人因各種原因申請不成功，幾個月都沒有辦理下來。」

夏女士帶著小女兒先飛廣州，入住當地酒店進行為期14天的隔離生活，期滿後，同航班的人都已離開酒店，回到自己所在省市再隔離，但因為夏女士的目的地是北京，被額外要求在廣州繼續隔離七天。當天一早9時，夏女士就收到酒店通知，說額外的七天隔離需搬到另外一家酒店，「沒人告訴我們要搬哪裡，具體什麼時候搬，只讓我們在房間等著，隨時會搬離。」

那天夏女士很早收拾好所有行李，但等到中午也沒有搬，也無人送餐，「我們不能離開房間，只能打電話問前台，前台表示仍不確定什麼時候搬，他們說因接到通知我們今天會離開，所以也沒有準備午飯。」無奈的夏女士和女兒只能繼續在房間等著，一直到晚上6時，終於有人前來送他們前往另一家酒店， 「我們就一直在房間坐著，也不敢休息，怕隨時要離開。不過說實話，酒店工作人員很不錯，知道我們沒飯吃，就把自己的盒飯送過來。」

夏女士表示最大的難關還在後頭，因為自己是美籍華人，所以在申請中國境內健康碼時遇到諸多麻煩，「當地健康碼是為中國公民設置的，我們沒有中國身分證，不知道怎麼申請，我問了很多工作人員，都不知道怎麼辦理，那時我很擔心無法從廣州順利飛往北京。」

幾經周折，夏女士終於成功申請到健康碼，但直到飛往北京那天，健康碼始終沒有變綠，這就意味著她們不能登機，最後在登機口，機組人員讓夏女士簽了三份證明書，「證明過去21天我們一直都在酒店隔離，沒有去任何地方，這才讓我們上了飛機。 」

經歷各種艱難，夏女士如願見到病重的母親，她稱一路走來就像西天取經，「再怎麼難都是值得的，我見到了母親。但兩年未見的母親已不認識我，也叫不出我的名字，讓我十分心酸，覺得愧對她。」在母親身邊朝夕陪伴兩個月後，夏女士再次踏上返回洛杉磯之路， 「我要回來上班，公司最長只能給我這些假。」

回來前，她說自己都不知道，與母親的見面是否就是此生最後一面。