洛市奧斯卡博物館舉辦好萊塢首位華裔女演員展覽

影藝學院博物館將在11月13日至11月27日舉辦「超越偶像：黃柳霜（Anna May Wong）」展覽。（博物館提供）

影藝學院博物館 （Academy Museum of Motion Pictures）將在11月13日至27日舉辦「超越偶像：黃柳霜（Anna May Wong）」展覽，展示這名好萊塢第一位華裔女演員在銀幕上的作品和風采。

從很小的時候開始，黃柳霜就知道她想進入好萊塢。黃柳霜1905 年出生於洛杉磯，11歲便有了藝名，十幾歲就逃課當臨時演員，17 歲就出演了《上海快車》。 雖然她作為那個時代的亞裔美國 明星在國際上取得成功，但她的事業一路走來並不容易。她一次又一次在銀幕上被塑造成陳規定型的亞裔角色或被降級為配角，最終導致她離開美國前往歐洲。

在歐洲她的事業蓬勃發展， 當她在1930年代回到好萊塢時，她依然遭遇持續的挫折。 然而，像《上海的女兒》這樣的電影讓她在創作上獲得了更大的滿足，她繼續支持多維的亞裔角色，直到她於1961年去世。

對於這樣一個在美國追求亞裔權力的女性的一生，很值得華裔觀眾去欣賞和了解。

時間是11月13日至27日，地點是影藝學院博物館，博物館營業時間為周日至周四上午10時至下午6時，周五、六上午10時至晚上8時。地點位於：6067 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036。