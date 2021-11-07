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洛縣父親涉嫌殺害2個月大女兒被捕

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣父親泰勒涉嫌殺害2個月大女兒被捕。（檔案照）
洛縣父親泰勒涉嫌殺害2個月大女兒被捕。（檔案照）

洛杉磯縣西北邊聖塔克拉利塔（Santa Clarita）市東邊社區「峽谷鄉村」（Canyon Country）一名26歲的男子，因涉嫌於9 月 26 日在當地一棟公寓裡殺害其 2 個月大的女兒而被捕。他的保釋金為 200 萬元，訂11月8日週一在聖費爾南度谷洛杉磯縣高等法院過堂。

洛杉磯縣警局指出，9 月 26 日凌晨 2 點 55 分左右，警方回應了Grace Lane 18000 號街區一棟公寓關於一名嬰兒的醫療救援電話。警方趕到現場時，發現26歲的男子泰勒 (Marcel James Taylor) 正在為他兩個月大的女兒實施心肺復甦術。

醫護人員於是將女孩送往聖塔克拉利塔的亨利梅奧紐霍爾醫院（Henry Mayo Newhall Hospital）急救，之後又送往洛杉磯兒童醫院，在那裡她被宣布死亡。

警方經過徹底調查逮捕了泰勒，泰勒是峽谷鄉村地區的居民。他已於11月4日週四在聖塔克拉利塔谷的車站被警方以涉嫌謀殺和虐待兒童，進而造成嚴重人身傷害或死亡的控罪被拘留。

洛縣警局兇殺組敦促任何有關於該案訊息的民眾，可致電 323-890-5500， 或滅罪熱線 800-222-8477。

洛杉磯 洛縣

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