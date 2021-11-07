南加內陸河濱被控殺害警探的非裔男子再審仍獲死刑

被告男子Steve Woodruff （警方提供）

南加 內陸河濱縣地檢署發言人近日表示，一名在20多年前涉嫌殺害河濱市警局警探的男子，於5日在第二次審判時獲判死刑。

被告Steve Woodruff，58歲，被控於2001年謀殺河濱市警局警探Doug Jacobs，在2003年獲死刑判決。2018年，加州 最高法院確認被告有罪，但推翻了先前法官的判決，原因與一名陪審員被不當取消資格有關。

該案定罪部分再次審理，另一個陪審團在2021年10月12日建議被告第二次獲判死刑。地檢署表示，法官Charles Koosed確認了陪審團決定，於11月5日再次判被告死刑。

在一項問卷調查中，參加初審的一名陪審員說，雖然他反對死刑，但為了遵守法律，會將個人觀點擱置一邊。在1至10的選擇問答中，他選擇了1即「強烈反對」死刑。法官們說，這名陪審員不應在未進一步詢問情況下，被取消資格。

遭殺害警探Doug Jacobs，被害時年僅30歲。生前在2001年1月13日，與另一名警官貝克趕去處理居民投訴被告家庭音樂聲過大事件，地點在河濱市中心附近的Lemon街3140號，與被告母親及兄弟發生衝突。被告開槍擊中Jacobs面部，導致死亡。被告還被控企圖謀殺現已退休 警官貝克。