洛杉磯7日馬拉松 肯亞和威爾斯選手分獲男女冠軍

Korir曾在2019年的比賽獲得第二名，今年勇奪冠軍。（取自Los Angeles Marathon臉書）

7日舉辦的第36屆洛杉磯馬拉松 比賽上，兩年前曾在最後200碼中被超越的肯亞(Kenya)選手John Korir勇奪男子冠軍。而威爾斯（Wales）選手Natasha Cockram獲女子冠軍。

Korir在兩小時12分47秒內完成了26哩385碼的全程，他的肯亞同胞Edwin Kimutai以2:18:01獲得第二名，而厄立特里亞（Eritrea）選手Amanuel Mesel以2:18:17獲第三名。

Korir曾在2019年的比賽中獲得第二名，落後肯亞同胞 Elisha Barno僅6.75秒。Korir的哥哥Wesley Korir則是2009年和2010年洛杉磯馬拉松冠軍。而自1999年以來，除了2011年、2014年和2020年由埃塞俄比亞選手贏得男子冠軍外，肯亞選手每年都會贏得男子冠軍。而美國 選手上一次奪冠已是在1994年。

女子冠軍Cockram的非正式完賽時間為2:33:16，第二名的肯亞選手Antonia Kwambai則用了2:37:35。俄羅斯選手Nina Zarina以2:37:36 獲得第三名。Cockram是過去12屆比賽中第三位獲勝的非洲女性，前兩次獲勝的都是一名前蘇聯選手。而美國選手上一次贏得女子比賽是在1994年。

男女冠軍各獲得6000元，亞軍各獲得2500元，第三名各獲得1500元。

組織者估計活動有超過1萬3000名跑者，來自50個國家、50個州的跑者。比賽從道奇體育場出發，穿過洛杉磯市中心、迴聲公園、好萊塢、西好萊塢、比佛利山、世紀城、西木市和Brentwood然後再穿過西木市返回世紀城。當日比賽條件理想，天空陰雲密布，溫度為華氏60多度。

這是洛市首次使用「從球場到星光」（Stadium to the Stars）路線，Brentwood位於路線最西端，然後跑者折返，終點是世紀城的星光大道。比賽於2010年至2020年都是從道奇體育場出發，終點是聖塔蒙尼卡碼頭附近的「從球場到海邊」（Stadium to the Sea）路線。而做出改變，是因為聖塔蒙尼卡市給2021年以及未來的馬拉松報價費用急遽增加，比賽組織方不得不宣布切換路線。