疫情憋壞+郵輪票價便宜30% 明年洛港郵輪破紀錄

美中旅行協會會長許承武很喜歡郵輪旅遊。（許承武提供）

疫情 憋壞的民眾終於在郵輪 遊上得到滿足，洛杉磯港 明年郵輪將大幅恢復，數量堪稱13年前的最高數字！南加華人遊客更多傾向明年6月後的檔期，認為疫情那時候會更接近尾聲，大家做好準備坐郵輪出遊了嗎？

洛杉磯港3日在聲明中表示，預計明年郵輪運營將大幅恢復。預計2022年將有超過200次郵輪航行，為 2008 年以來最多。自疫情導致郵輪行業停擺一年多，洛杉磯港口的郵輪業務也暫停一年半，於今年9月25日才迎來第一艘起航的郵輪。

港口表示，在繁忙的周末，港口會有三四艘郵輪，郵輪可能會為洛杉磯海濱地區帶來多達2萬名旅客，每艘船舶停靠都會產生超過100萬元的經濟活動。

洛杉磯港營銷經理Christopher Chase表示，從洛杉磯港口恢復郵輪運營不僅對郵輪的合作夥伴和當地經濟來說是好消息，且對成千上萬的度假者更是好消息。遊客將擁有各種遊輪選擇、行程和令人興奮的目的地，從洛杉磯港出發更為便利。其中許多郵輪的船齡還不到五年，郵輪本身就值得視為目的地，郵輪上擁有所有年齡段乘客都可使用和欣賞的各種便利設施。

計劃從洛杉磯港出發的郵輪包括公主郵輪、挪威郵輪、皇家加勒比郵輪、麗晶七海、維京郵輪等。

南加的華人旅行業者對郵輪態度還比較在觀望和謹慎中。旅行社業者Jeffery陳表示，之前就預測過郵輪會是最先恢復的旅遊，因為郵輪吃住都在船上，更方便管控。但是在華人區，大家對郵輪的態度還是觀望居多。

業者Allen汪則表示短期不會碰郵輪，他表示，郵輪投入多，人數少，佣金低，且大環境還未完全恢復，或許等兩年再看吧，現在沒有意義。

不過也有華人相信明年下半年疫情趨於尾聲，更願意抓住好康出遊。美中旅行協會會長許承武表示，郵輪現在銷售的不錯，他就報名明年6月的15天北歐之旅。出發和到達都是丹麥哥本哈根，全程繞冰島一圈，目前郵輪公司推那種最後一分鐘的促銷票，內艙一個人是2299元起，外艙是3599元起。這個價格比平時便宜30%， 而洛杉磯到哥本哈根來回機票經濟艙才760元。

他說，郵輪北歐線基本每年只有6月到9月，比較難得。目前專家說法都是明年6月疫情會結束，因為他認為明年6月後應該不會有安全問題。現在各家郵輪公司都在積極銷售明年的票，他從訂票單能看到船艙有多少房間已售罄。