台灣會館募款年會 賴清德錄影演講台美互助

台灣會館募款晚會邀請順天聯合基金會表演團出演。（記者謝雨珊/攝影）

大洛杉磯台灣 會館為提供台灣人一個家，計畫耗資2100萬元重新打造會館。6日晚在聖蓋博希爾頓舉辦23周年募款年會，以「創新與願景」為主題，近500人出席。中華民國副總統賴清德錄製影片，在線上與僑胞分享「台美關係再創台灣外交新局面」。

賴清德首先肯定台灣會館在疫情時期，積極為僑胞提供即時服務，包括捐贈口罩等；然後分享台灣與美國 、台灣與中國 大陸之間的關係。他提到，蔡英文總統執政六年，分別得到美國民主黨和共和黨及參眾兩院的支持，兩國關係越來越好，雙邊在防疫、經濟、產業、貿易、打擊犯罪、科技發展、國防國安等多方面上都有緊密合作，民間交流也越來越熱絡。例如，哈佛大學的「哈佛北京學院」近期已確定撤出，轉往台灣與台灣大學共同成立「哈佛台北學院」。預計明年暑假開始會有學生赴台學習，同時將台灣的美好帶回美國。他強調，台灣與美國彼此互相需要，應該互相力挺。

談到台灣與中國大陸的關係，賴清德說，他樂見中國大陸民主化。「我們不斷尋求與中國溝通的機會，希望通過互惠等交流，增加彼此的諒解、和解、了解，並朝和平發展」；但是，「民主、和平、繁榮是我們最高指導原則，我們信仰民主，也希望中共實踐真民主，並停止以武力壓迫鄰國。「我們不接受九二共識、一國兩制」。

大洛杉磯台灣會館自2018年宣布將耗資2100萬元重新打造會館以來，設下的目標幾乎都有達標。董事長陳柏宇表示，目前距離千萬元籌款目標僅剩100至200萬元，鼓勵大家加入募款行動。重建會館不只是將台灣精神永恆傳授給下一代，也希望更多年輕人加入一起協商持續經營。他並邀年輕一代攜手老一輩為廣大僑胞服務，推動會館永續經營。他預期會館最快在明年底動工。

會館執行長林榮松指出，目前會館重建及建圖已被羅斯密市政府批准，動工興建預計至少兩年。在動土期間，台灣會館將另租辦公室繼續服務僑胞。