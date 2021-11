聖谷華人區成著名影視取景地

建於1926年的巴沙迪那市政廳,早在40年代就出現在卓別林的「大獨裁者」中。(本報檔案照)

華人 城市有不少是電影 劇組熱衷取景的地方,拍攝最多的城市當數巴沙迪那市。據巴市旅遊局的信息,該市每年發放近 500 個拍攝許可證,每年大約有800個拍攝日,幾乎每天都有大大小小的影視作品在拍攝。最有名的是南El Molino街拍攝的「新岳父大人」(Father of the Bride),房屋在劇中作為新娘婚禮的場所,令人印象深刻。

街對面的殖民風格房屋是劇集「廣告狂人」(Mad Men),連續三季作為主角居所的拍攝地。雖然在劇中的設定是在紐約州,但巴市也有這樣建築風格的房屋。影迷們可能會記得劇中該屋門是紅色,但若去現場實際查看會發現是藍色,劇組稱,他們每次拍攝都會將其漆成紅色,拍完後再刷回藍色。

巴市著名歷史建築甘博故居(The Gamble House)曾是「回到未來」(Back to the Future)的時空穿越運送地點,主角布朗博士的車庫和實驗室所在地。不過該屋不允許室內拍攝,因此只取用了外景,室內則是搭建拍攝的。

此外巴市許多外景也常常出現在影視作品中,近幾年大火的「愛樂之城」(La La Land)中,男女主角在科羅拉多街大橋上的傍晚散步,也讓該橋成為打卡景點。巴市政聽不僅是本地許多新婚夫婦熱衷的婚紗照拍攝地,早在1940年就成為了卓別林名作「大獨裁者」的拍攝地。而年輕影迷追捧的「生活大爆炸」(The Big Bang Theory),雖然都是在影棚裡搭景拍攝的,但設定正是在巴沙迪那市,主角的公寓窗戶看出去,也能見到巴市市政聽。

毗鄰的南巴沙迪那市也有許多影視曝光度,尤其情境喜劇「摩登家庭」(Modern Family)中多家餐館、咖啡廳、公園和街景都在南巴市。若是本地居民,觀影過程中很難不「跳戲」。另外還有一些著名影視包括,2003年喜劇「重返校園」(Old School)取景了南巴市的Rialto劇院和Bushnell街1803號的房屋。同一條街上的另外四棟房屋也曾作為「回到未來」的拍攝地。1997年的「大話王」(Liar Liar)在Highland街1004號;1992年的「我家也有貝多芬」(Beethoven)在Milan街1405號。

最有趣的還數「女孩夢三十」(13 Going on 30),該屋位於Spruce街1837號,在劇中被整個塗成粉色,拍攝後才塗回灰綠色。不過有影迷發現,若得屋主允許到車道後方的話,可以看到仍留下了一塊粉色磚塊以做紀念。

聖瑪利諾 市對拍攝要求相當嚴格,不常批准拍攝許可,例如大陸電影「北京遇上西雅圖2」,雖設定在聖瑪利諾,但未能獲許可,改在毗鄰的巴市拍攝。大多數在該市拍攝的影視事實上都在漢庭頓圖書館內,例如「善地」(The Good Place),以及「犯罪現場調查」(CSI)、「重返犯罪現場」(NCIS)、「犯罪心理」(Criminal Minds)、「美國隊長」也取景過該園。華人熟悉的「藝伎回憶錄」也使用了該館的日本園。2006年上映的「戀愛假期」(The Holiday)拍攝地位於聖瑪利諾市的Orlando路上的一棟豪宅,也成為影迷朝聖之地。

聖蓋博市市府則十分歡迎劇組拍攝,也自豪地在官網上表示「同妻俱樂部」(Grace and Frankie)、「摩登家庭」都曾在該市取景。阿罕布拉市北Almansor路500號的一棟殖民風格房屋,拍攝過「新岳父大人」(Father of the Bride)、「驚爆十三天」、「男生女生黑白配」等多部電影,而Garfield小學也拍攝過1978年的「月光光心慌慌」,「摩登家庭」也曾在該市主街取景。