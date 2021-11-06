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春節返台10＋4檢疫 三次PCR檢測政府出錢

記者謝雨珊／洛杉磯報導
春節返鄉檢疫放寬成「10+4」政策。(本報檔案照)
春節返鄉檢疫放寬成「10+4」政策。(本報檔案照)

台灣迎來春節返鄉潮，有些僑胞因為不想遭除籍，年底必須返台一趟。美國被台灣列為非重點高風險國家，在12月14日至2月14日自美入境的台灣僑胞可遵循「10＋4」居家檢疫措施，入住防疫旅館縮短為10天，另四天可返家檢疫，在防疫期間則需要篩檢至少三次。不少僑胞擔心篩檢費用加上防疫旅館費用，隔離開銷將會「花很大」。不過衛福部11月5日在官網更新，PCR檢測費用將由政府支付，至於前往醫院衍生其他費用如交通費、掛號費及部分負擔部分，原則由民眾自付。

選擇春節「10＋4」居家檢疫措施者，必須做三次PCR檢測

洛杉磯僑教中心副主任廖儷雲表示，根據衛福部官網資訊，民眾入境當日為第0天，假設僑胞在12月14日入境台灣，並在當天入住防疫旅館或集中檢疫所，12月25日至12月28日四天可返家居家檢疫。民眾在入境時，必須進行一次PCR檢測。檢疫入境日加9天至10日時，必須再做一次PCR檢測，結果是陰性的話，則可於檢疫第11天返家完成4天居家檢疫。居家檢疫期滿前一日，必須依規進行一次PCR檢測。返家之後再繼續進行7天自主健康管理，不過無需以家用抗原快篩試劑進行快篩。

民眾可選擇直接在防疫旅館或集中檢疫所完成14天檢疫

衛福部官網也指出，若僑胞想直接在防疫旅宿或自費入住集中檢疫所完成14天檢疫也是可以。這群人得於檢疫期滿前，配合地方政府安排進行PCR檢測，檢疫期滿後，持續進行7天自主健康管理。在自主健康管理期間第6天或第7天，以家用快篩試劑進行一次快篩。選擇在防疫旅館或集中檢疫所完成14天檢疫者，需共做兩次PCR檢測及一次快篩。

夫妻或情侶是否可同住防疫？

根據衛福部修正的規定，同行返台的家屬或同住者，在這期間可選擇於防疫旅館或自費入住集中檢疫所同住，並可依民眾意願並配合防疫旅宿或集中檢疫所房型同住一室。不過已於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住者，返家後亦可同住一室。

春節「10＋4」居家檢疫措施不是所有人都符合？

至於僑胞在防疫旅館或集中檢疫所待滿第10天，要想返家完成4天居家檢疫者，基本上將以1人1戶為原則，意指戶內沒有非居家檢疫者。不過同戶內的同住家屬若已完成兩劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。倘若同戶內同戶家屬未接種新冠疫苗，或打了疫苗未滿14天，則不可同住居家檢疫。

有關春節返台相關資訊，可上https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/B5ttQxRgFUZlRFPS1dRliw詳讀。

防疫 檢測 旅館

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